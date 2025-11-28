Самые стойкие сорта клубники - не мерзнут, не болеют, дают урожай до зимы

Эти сорта клубники не боятся заморозков — урожай гарантирован
Клубника может давать урожай даже тогда, когда температура опускается ниже нуля. Мы собрали самые стойкие сорта, которые не подмерзают при -5°C, не болеют и радуют ягодами до первых снегов.
Новини.LIVE рассказывают, какие сорта клубники выдерживают заморозки и дают урожай до самой зимы.
Самые выносливые сорта клубники для осеннего урожая
Мармелада — итальянский сорт с ароматными, блестящими ягодами.
- Урожайность: до 800 г с куста
- Вес ягоды: до 30 г
- Преимущества: устойчивость к транспортировке, идеальный для продажи
Азия — чемпион по урожайности и выносливости.
- До 1,2 кг ягод с куста
- Устойчива к морозам и засухе, имеет сильную корневую систему
- Совет: для профилактики проводите обработку от мучнистой росы
Альба — ранний сорт, выдерживающий заморозки.
- Компактный куст и щедрое плодоношение уже на второй год
- До 1,2 кг с куста
- Подходит для теплиц и открытого грунта
Как продлить плодоношение клубники
- Высаживайте ремонтантные сорта.
- Мульчируйте почву соломой или опилками.
- Регулярно подкармливайте органикой.
- Защищайте кусты от резких перепадов температуры.
Такие простые советы помогут наслаждаться клубникой вплоть до первых снегов.
