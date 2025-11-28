Самые стойкие сорта клубники - не мерзнут, не болеют, дают урожай до зимы

Урожай клубники в саду. Фото: Pinterest

Клубника может давать урожай даже тогда, когда температура опускается ниже нуля. Мы собрали самые стойкие сорта, которые не подмерзают при -5°C, не болеют и радуют ягодами до первых снегов.

Новини.LIVE рассказывают, какие сорта клубники выдерживают заморозки и дают урожай до самой зимы.

Самые выносливые сорта клубники для осеннего урожая

Мармелада — итальянский сорт с ароматными, блестящими ягодами.

Урожайность: до 800 г с куста

Вес ягоды: до 30 г

Преимущества: устойчивость к транспортировке, идеальный для продажи

Азия — чемпион по урожайности и выносливости.

До 1,2 кг ягод с куста

Устойчива к морозам и засухе, имеет сильную корневую систему

Совет: для профилактики проводите обработку от мучнистой росы

Альба — ранний сорт, выдерживающий заморозки.

Компактный куст и щедрое плодоношение уже на второй год

До 1,2 кг с куста

Подходит для теплиц и открытого грунта

Как продлить плодоношение клубники

Высаживайте ремонтантные сорта.

Мульчируйте почву соломой или опилками.

Регулярно подкармливайте органикой.

Защищайте кусты от резких перепадов температуры.

Такие простые советы помогут наслаждаться клубникой вплоть до первых снегов.

