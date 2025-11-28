Видео
Главная Дом и огород Эти сорта клубники не боятся заморозков — урожай гарантирован

Эти сорта клубники не боятся заморозков — урожай гарантирован

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 03:13
Самые стойкие сорта клубники - не мерзнут, не болеют, дают урожай до зимы
Урожай клубники в саду. Фото: Pinterest

Клубника может давать урожай даже тогда, когда температура опускается ниже нуля. Мы собрали самые стойкие сорта, которые не подмерзают при -5°C, не болеют и радуют ягодами до первых снегов.

Новини.LIVE рассказывают, какие сорта клубники выдерживают заморозки и дают урожай до самой зимы.

Читайте также:

Самые выносливые сорта клубники для осеннего урожая

Мармелада — итальянский сорт с ароматными, блестящими ягодами.

  • Урожайность: до 800 г с куста
  • Вес ягоды: до 30 г
  • Преимущества: устойчивость к транспортировке, идеальный для продажи

Азия — чемпион по урожайности и выносливости.

  • До 1,2 кг ягод с куста
  • Устойчива к морозам и засухе, имеет сильную корневую систему
  • Совет: для профилактики проводите обработку от мучнистой росы

Альба — ранний сорт, выдерживающий заморозки.

  • Компактный куст и щедрое плодоношение уже на второй год
  • До 1,2 кг с куста
  • Подходит для теплиц и открытого грунта

Как продлить плодоношение клубники

  • Высаживайте ремонтантные сорта.
  • Мульчируйте почву соломой или опилками.
  • Регулярно подкармливайте органикой.
  • Защищайте кусты от резких перепадов температуры.

Такие простые советы помогут наслаждаться клубникой вплоть до первых снегов.

урожай зима советы огород сад клубника
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
