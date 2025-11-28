Найстійкіші сорти полуниці - не мерзнуть, не хворіють, дають урожай до зими

Врожай полуниці в саду. Фото: Pinterest

Полуниця може давати урожай навіть тоді, коли температура опускається нижче нуля. Ми зібрали найстійкіші сорти, що не підмерзають при –5°C, не хворіють і радують ягодами до перших снігів.

Новини.LIVE розповідають, які сорти полуниці витримують заморозки та дають врожай до самої зими.

Найвитриваліші сорти полуниці для осіннього врожаю

Мармелада — італійський сорт з ароматними, блискучими ягодами.

Урожайність: до 800 г з куща

Вага ягоди: до 30 г

Переваги: стійкість до транспортування, ідеальний для продажу

Азія — чемпіон за врожайністю та витривалістю.

До 1,2 кг ягід з куща

Стійка до морозів і посухи, має сильну кореневу систему

Порада: для профілактики проводьте обробку від борошнистої роси

Альба — ранній сорт, що витримує заморозки.

Компактний кущ і щедре плодоношення вже на другий рік

До 1,2 кг з куща

Підходить для теплиць і відкритого ґрунту

Як продовжити плодоношення полуниці

Висаджуйте ремонтантні сорти.

Мульчуйте ґрунт соломою або тирсою.

Регулярно підживлюйте органікою.

Захищайте кущі від різких перепадів температури.

Такі прості поради допоможуть насолоджуватися полуницею аж до перших снігів.

