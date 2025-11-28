Найстійкіші сорти полуниці - не мерзнуть, не хворіють, дають урожай до зими

Ці сорти полуниці не бояться заморозків — врожай гарантовано
Полуниця може давати урожай навіть тоді, коли температура опускається нижче нуля. Ми зібрали найстійкіші сорти, що не підмерзають при –5°C, не хворіють і радують ягодами до перших снігів.
Новини.LIVE розповідають, які сорти полуниці витримують заморозки та дають врожай до самої зими.
Найвитриваліші сорти полуниці для осіннього врожаю
Мармелада — італійський сорт з ароматними, блискучими ягодами.
- Урожайність: до 800 г з куща
- Вага ягоди: до 30 г
- Переваги: стійкість до транспортування, ідеальний для продажу
Азія — чемпіон за врожайністю та витривалістю.
- До 1,2 кг ягід з куща
- Стійка до морозів і посухи, має сильну кореневу систему
- Порада: для профілактики проводьте обробку від борошнистої роси
Альба — ранній сорт, що витримує заморозки.
- Компактний кущ і щедре плодоношення вже на другий рік
- До 1,2 кг з куща
- Підходить для теплиць і відкритого ґрунту
Як продовжити плодоношення полуниці
- Висаджуйте ремонтантні сорти.
- Мульчуйте ґрунт соломою або тирсою.
- Регулярно підживлюйте органікою.
- Захищайте кущі від різких перепадів температури.
Такі прості поради допоможуть насолоджуватися полуницею аж до перших снігів.
