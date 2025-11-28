Відео
Головна Дім та город Ці сорти полуниці не бояться заморозків — врожай гарантовано

Ці сорти полуниці не бояться заморозків — врожай гарантовано

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 03:13
Найстійкіші сорти полуниці - не мерзнуть, не хворіють, дають урожай до зими
Врожай полуниці в саду. Фото: Pinterest

Полуниця може давати урожай навіть тоді, коли температура опускається нижче нуля. Ми зібрали найстійкіші сорти, що не підмерзають при –5°C, не хворіють і радують ягодами до перших снігів.

Новини.LIVE розповідають, які сорти полуниці витримують заморозки та дають врожай до самої зими.

Читайте також:

Найвитриваліші сорти полуниці для осіннього врожаю

Мармелада — італійський сорт з ароматними, блискучими ягодами.

  • Урожайність: до 800 г з куща
  • Вага ягоди: до 30 г
  • Переваги: стійкість до транспортування, ідеальний для продажу

Азія — чемпіон за врожайністю та витривалістю.

  • До 1,2 кг ягід з куща
  • Стійка до морозів і посухи, має сильну кореневу систему
  • Порада: для профілактики проводьте обробку від борошнистої роси

Альба — ранній сорт, що витримує заморозки.

  • Компактний кущ і щедре плодоношення вже на другий рік
  • До 1,2 кг з куща
  • Підходить для теплиць і відкритого ґрунту

Як продовжити плодоношення полуниці

  • Висаджуйте ремонтантні сорти.
  • Мульчуйте ґрунт соломою або тирсою.
  • Регулярно підживлюйте органікою.
  • Захищайте кущі від різких перепадів температури.

Такі прості поради допоможуть насолоджуватися полуницею аж до перших снігів.

Ми вже писали про те, які види скла можна ставити у мікрохвильову піч.

Раніше пояснювали те, як відновити родючість ґрунту природним шляхом.

Детальніше розповідали про те, як уникнути типових помилок при створенні компосту.

врожай зима поради город сад полуниця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
