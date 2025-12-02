Відео
Що можна посіяти взимку — перелік квітів, кущів і дерев

Що можна посіяти взимку — перелік квітів, кущів і дерев

Дата публікації: 2 грудня 2025 16:54
Що сіяти на розсаду в грудні - квіти, декоративні багаторічники та кущі
Розсада квітів. Фото: iStockphoto

Грудень підходить для рослин, яким потрібен довгий період розвитку, тож зимовий посів дає можливість отримати міцну розсаду й раннє цвітіння або швидке укорінення. Висіяти можна не лише квіти, а й декоративні кущі та деякі дерева.

Новини.LIVE розповідає, які культури варто сіяти наприкінці року.

Квіти, які варто висіяти в грудні

Багато квітів мають тривалий період проростання, тому зимовий посів дає їм фору. До таких належать:

  • однорічні та дворічні: віола, лобелія, петунія, вербена, сальвія;
  • декоративні багаторічники: астильба, хоста, лаванда, бегонія, примула, гвоздика Шабо, пеларгонія, дельфініум, карпатський дзвоник.

Вони формують сильні кущі вже до весни й швидко зацвітають.

Декоративні багаторічні кущі

У грудні висівають також рослини, яким потрібна природна стратифікація або довга підготовка до росту. Добре підходять:

  • спірея,
  • барбарис,
  • дерен,
  • жимолость декоративна,
  • гортензія з насіння.

Такі кущі до висадки в ґрунт встигають дати стійкі сходи.

Дерева та хвойні культури

Для деяких декоративних дерев зимовий посів — найкраща стратегія, адже насіння потребує холодного періоду:

  • хвойні (туя, сосна, ялина),
  • бересклет,
  • клен декоративний,
  • катальпа,
  • глід.

Стратифіковане насіння проростає сильніше та легше переносить весняну висадку.

Чому грудневі посіви ефективні

Такі посіви забезпечують:

  • швидше цвітіння та укорінення,
  • міцнішу розсаду,
  • високий відсоток проростання після стратифікації,
  • економію часу навесні, коли роботи в саду найбільше.

Грудень — чудовий момент дати старт квітам, кущам і декоративним деревам, щоб вони якісно розвивалися вже з перших теплих днів.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
