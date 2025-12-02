Що сіяти на розсаду в грудні - квіти, декоративні багаторічники та кущі

Розсада квітів. Фото: iStockphoto

Грудень підходить для рослин, яким потрібен довгий період розвитку, тож зимовий посів дає можливість отримати міцну розсаду й раннє цвітіння або швидке укорінення. Висіяти можна не лише квіти, а й декоративні кущі та деякі дерева.

Квіти, які варто висіяти в грудні

Багато квітів мають тривалий період проростання, тому зимовий посів дає їм фору. До таких належать:

однорічні та дворічні: віола, лобелія, петунія, вербена, сальвія;

декоративні багаторічники: астильба, хоста, лаванда, бегонія, примула, гвоздика Шабо, пеларгонія, дельфініум, карпатський дзвоник.

Вони формують сильні кущі вже до весни й швидко зацвітають.

Декоративні багаторічні кущі

У грудні висівають також рослини, яким потрібна природна стратифікація або довга підготовка до росту. Добре підходять:

спірея,

барбарис,

дерен,

жимолость декоративна,

гортензія з насіння.

Такі кущі до висадки в ґрунт встигають дати стійкі сходи.

Дерева та хвойні культури

Для деяких декоративних дерев зимовий посів — найкраща стратегія, адже насіння потребує холодного періоду:

хвойні (туя, сосна, ялина),

бересклет,

клен декоративний,

катальпа,

глід.

Стратифіковане насіння проростає сильніше та легше переносить весняну висадку.

Чому грудневі посіви ефективні

Такі посіви забезпечують:

швидше цвітіння та укорінення,

міцнішу розсаду,

високий відсоток проростання після стратифікації,

економію часу навесні, коли роботи в саду найбільше.

Грудень — чудовий момент дати старт квітам, кущам і декоративним деревам, щоб вони якісно розвивалися вже з перших теплих днів.

