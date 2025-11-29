Відео
Головна Дім та город Чим прибрати плісняву зі стін — доступні рішення

Чим прибрати плісняву зі стін — доступні рішення

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 17:00
Як прибрати плісняву на стінах простими засобами - швидкі способи боротьби
Грибок на стіні. Фото: Freepik

Пліснява на стінах загрожує здоров’ю та швидко руйнує оздоблення, тому позбутися її потрібно негайно. Зробити це можна простими домашніми засобами, які працюють не гірше за дорогі хімікати.

Новини.LIVE пояснює, як ефективно прибрати грибок без дорогих препаратів.

Читайте також:

Як безпечно позбутися плісняви вдома

Фурацилін — бюджетний антисептик

  • Розчиніть 3 таблетки у 5 літрах води.
  • Обробіть стіни губкою або пульверизатором.
  • Для сильного ураження робіть концентрат: 3 таблетки на 1 л води.
  • Засіб знищує грибок і запобігає повторній появі.

Столовий оцет — природний фумігант

  • Побризкайте оцтом на уражену ділянку та залиште на 1 годину.
  • Змийте водою і добре провітріть кімнату.
  • Оцет руйнує грибкові спори й не залишає шкідливих випарів.

"Білизна" — найсильніший варіант

  • Розвести 1:10 із водою.
  • Нанести на стіни та тримати 1 годину.
  • Змити чистою водою.
  • Обов’язково вдягти рукавички та відкрити вікна — засіб агресивний, але ефективний.

Як запобігти повторній появі плісняви

  • Частіше провітрюйте приміщення.
  • Уникайте надмірної вологості.
  • Перевіряйте утеплення стін та місця можливого промерзання.

Ми вже писали про те, як приготувати ефективне домашнє добриво для бегонії.

Раніше пояснювали те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома.

Детальніше розповідали про те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

поради будинок грибок ефективні способи пліснява
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
