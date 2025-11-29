Видео
Главная Дом и огород Чем убрать плесень со стен — доступные решения

Чем убрать плесень со стен — доступные решения

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 17:00
Как убрать плесень на стенах простыми средствами - быстрые способы борьбы
Грибок на стене. Фото: Freepik

Плесень на стенах угрожает здоровью и быстро разрушает отделку, поэтому избавиться от нее нужно немедленно. Сделать это можно простыми домашними средствами, которые работают не хуже дорогих химикатов.

Новини.LIVE объясняет, как эффективно убрать грибок без дорогих препаратов.

Читайте также:

Как безопасно избавиться от плесени дома

Фурацилин — бюджетный антисептик

  • Растворите 3 таблетки в 5 литрах воды.
  • Обработайте стены губкой или пульверизатором.
  • Для сильного поражения делайте концентрат: 3 таблетки на 1 л воды.
  • Средство уничтожает грибок и предотвращает повторное появление.

Столовый уксус — природный фумигант

  • Сбрызните уксусом на пораженный участок и оставьте на 1 час.
  • Смойте водой и хорошо проветрите комнату.
  • Уксус разрушает грибковые споры и не оставляет вредных испарений.

"Белизна" — самый сильный вариант

  • Развести 1:10 с водой.
  • Нанести на стены и держать 1 час.
  • Смыть чистой водой.
  • Обязательно надеть перчатки и открыть окна — средство агрессивное, но эффективное.

Как предотвратить повторное появление плесени

  • Чаще проветривайте помещение.
  • Избегайте чрезмерной влажности.
  • Проверяйте утепление стен и места возможного промерзания.

Мы уже писали о том, как приготовить эффективное домашнее удобрение для бегонии.

Ранее объясняли то, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома.

Подробнее рассказывали о том, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

советы дом грибок эффективные способы плесень
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
