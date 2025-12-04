Видео
Модные цвета елки 2026 — что принесет удачу, а что лучше обойти

Модные цвета елки 2026 — что принесет удачу, а что лучше обойти

Дата публикации 4 декабря 2025 11:10
В каких цветах украшать елку 2026, чтобы привлечь удачу
Украшенная елка в доме. Фото: Freepik

Новогодняя елка 2025-2026 может стать не только красивой, но и символичной — правильно подобранные цвета добавляют праздничности и, по поверьям, приносят удачу. Дизайнеры советуют смелые комбинации, которые легко повторить дома.

Новини.LIVE рассказывает, какие цвета в этом сезоне считаются самыми удачными для новогоднего декора.

Трендовые цвета для елки 2025-2026

В этом году дизайнеры советуют отходить от классики и выбирать сочетания, которые делают елку современной. В тренде синие оттенки, бирюза с розовым, металлик, белая гамма, зеленый с золотом и яркие комбинации для смелых интерьеров.

Стильные решения сезона:

  • Синяя гамма: бирюза, сапфир, пастельный голубой.
  • Металлик: золото, серебро, бронза — сдержанно и элегантно.
  • Бирюзовый + розовый: свежее и нежное сочетание.
  • Белая гамма: эффект зимней сказки без перегрузки.
  • Оранжевый, розовый, синий: ретро-стиль с яркими акцентами.
  • Зеленый + золото: классика, которая всегда выглядит дорого.

Какие цвета приносят удачу в 2026 году

По символике года Красной Огненной Лошади, благоприятными являются теплые и энергичные оттенки.

Удачные цвета для елки:

  • Красный — энергия, сила, защита.
  • Золото — благополучие и стабильность.
  • Оранжевый — тепло и легкость.
  • Розовое золото — гармония и нежность.
  • Белый — чистота и новое начало.

Эти тона хорошо сочетаются с классической зеленой елкой и добавляют празднику праздничного сияния.

Цвета, которых лучше избегать

Чтобы не "гасить" огненную энергию года, лучше не делать елку полностью в холодных тонах.

Нежелательные оттенки:

  • Темно-синий, ультрамариновый — конфликтуют со стихией Огня.
  • Черный в избытке — ассоциируется со стихией Воды, которая ослабляет огонь.
  • Чистое серебро без теплых акцентов — холодный, минималистичный эффект, который может подавлять атмосферу.

Выбирайте теплые оттенки или комбинируйте холодные цвета с золотом, красным или оранжевым для баланса. Так елка будет стильной, трендовой и одновременно символически "правильной" для года 2026.

Мы объясняли то, какие культуры стоит сеять в конце года.

Также рассказывали о том, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

Ранее сообщалось о том, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку.

новогодняя елка советы удача декор Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
