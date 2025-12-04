Бюджетний декор на Новий рік 2026 - як прикрасити дім, які ідеї обрати та що в тренді

Прикрашений будинок на новий рік. Фото: Freepik

Оформити дім до Нового року можна стильно навіть із мінімальним бюджетом. Невеликі декоративні акценти легко створюють святковий настрій і гармонійно вписуються в будь-який інтер’єр.

Новини.LIVE зібрали трендові й водночас недорогі ідеї, які легко реалізувати вдома.

Реклама

Читайте також:

Стильні свічки — найпростіший святковий акцент

Свічки залишаються головним трендом новорічного декору. Щоб додати їм святкового вигляду, можна прикрасити підсвічники оксамитовими стрічками або використати скляні пляшки як свічники. Такий декор виглядає атмосферно та не потребує витрат.

Текстиль, який одразу створює новорічний настрій

Ефектно виглядає проста заміна звичайних рушників на варіанти у бордових тонах або в червоно-білу смужку — вони нагадують різдвяні льодяники й освіжають інтер’єр. Це один із найдоступніших способів оновити атмосферу у ванній чи на кухні.

Новорічні композиції з гілок

Замість квітів у зимовий період можна поставити у вазу композицію з ялинових чи соснових гілок. До них легко додати мінімалістичні гірлянди, стрічки чи маленькі бантики. Сосна — практичніший варіант, оскільки довше зберігає свіжість і менше осипається.

Паперовий декор як тренд сезону

Якщо немає бажання або місця для традиційної ялинки, її можна замінити паперовою моделлю — вона легко складається, займає мінімум простору та виглядає дуже стильно. Також у тренді паперові іграшки: зірки, сніжинки, об’ємні підвіси.

Декоративні подушки для завершення композиції

Тематичні подушки у формі пряників, ялинок або цукерок допоможуть зробити інтер’єр більш святковим. Для мінімалістів підійдуть однотонні подушки з невеликими написами чи зимовими орнаментами.

Ми вже писали про те, які дерева стануть ефектною альтернативою традиційній ялинці.

Раніше повідомлялося про те, у які грудневі дні 2025 року варто ставити ялинку.

Також ми пояснювали те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.