Україна
Главная Дом и огород Как украсить дом на Новый год 2026 — бюджетные и трендовые идеи

Как украсить дом на Новый год 2026 — бюджетные и трендовые идеи

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 02:45
Бюджетный декор на Новый год 2026 - как украсить дом, какие идеи выбрать и что в тренде
Украшенный дом на новый год. Фото: Freepik

Оформить дом к Новому году можно стильно даже с минимальным бюджетом. Небольшие декоративные акценты легко создают праздничное настроение и гармонично вписываются в любой интерьер.

Новини.LIVE собрали трендовые и при этом недорогие идеи, которые легко реализовать дома.

Читайте также:

Стильные свечи — самый простой праздничный акцент

Свечи остаются главным трендом новогоднего декора. Чтобы придать им праздничный вид, можно украсить подсвечники бархатными лентами или использовать стеклянные бутылки в качестве подсвечников. Такой декор выглядит атмосферно и не требует затрат.

Текстиль, который сразу создает новогоднее настроение

Эффектно выглядит простая замена обычных полотенец на варианты в бордовых тонах или в красно-белую полоску — они напоминают рождественские леденцы и освежают интерьер. Это один из самых доступных способов обновить атмосферу в ванной или на кухне.

Новогодние композиции из веток

Вместо цветов в зимний период можно поставить в вазу композицию из еловых или сосновых веток. К ним легко добавить минималистичные гирлянды, ленты или маленькие бантики. Сосна — более практичный вариант, поскольку дольше сохраняет свежесть и меньше осыпается.

Бумажный декор как тренд сезона

Если нет желания или места для традиционной елки, ее можно заменить бумажной моделью — она легко складывается, занимает минимум пространства и выглядит очень стильно. Также в тренде бумажные игрушки: звезды, снежинки, объемные подвесы.

Декоративные подушки для завершения композиции

Тематические подушки в форме пряников, елок или конфет помогут сделать интерьер более праздничным. Для минималистов подойдут однотонные подушки с небольшими надписями или зимними орнаментами.

Мы уже писали о том, какие деревья станут эффектной альтернативой традиционной елке.

Ранее сообщалось о том, в какие декабрьские дни 2025 года стоит ставить елку.

Также мы объясняли то, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году.

тренды дом украшения декор Новый год 2026
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
