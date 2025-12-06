Видео
Главная Дом и огород Стильный рождественский декор из бумаги — три простейшие поделки

Стильный рождественский декор из бумаги — три простейшие поделки

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 19:54
Как сделать рождественский декор из бумаги - звезды, ангелы и снежинки своими руками
Рождественский декор из бумаги. Фото: Freepik

Бумажные звезды, ангелы и снежинки — простой и недорогой способ быстро добавить дому праздничного настроения. Изготовить такие украшения можно за несколько минут и с минимумом материалов.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро сделать стильный рождественский декор из бумаги своими руками.

Читайте также:

Как сделать простой рождественский декор из бумаги

Бумажный декор — это бюджетный и универсальный способ украсить дом к праздникам. Для большинства поделок достаточно лишь бумаги, ножниц и клея. Элементы легко адаптировать под любой стиль: от минимализма до традиционной рождественской эстетики.

Звезды из бумаги

Чтобы сделать праздничные звезды, подготовьте крафтовую или декоративную бумагу.
Требуется:

  • бумага 30×15 см;
  • ножницы; ножницы;
  • клей;
  • нить или леска.

Сложите лист "гармошкой", перетяните середину нитью и склейте края. Добавьте петлю, чтобы повесить украшение на окно или елку.

Ангелы из бумаги

Для ангелов понадобятся два одинаковых листа, веревка и деревянная бусина. Вкратце:

  • сложите бумагу мелкими сгибами;
  • нанижите бусину на веревку — это будет голова;
  • склейте детали, сформировав тело и крылья.

Такой декор хорошо подходит для подвесов или настольных композиций.

Снежинки

Для объемных снежинок используйте белую бумагу. Пошагово:

  • сложите лист "гармошкой";
  • закрепите центр степлером;
  • вырежьте узор по шаблону;
  • разверните и склейте края.

Снежинки выглядят эффектно благодаря объему и легко дополняют зимний декор.

Мы уже писали о том, как правильно расположить елку, чтобы усилить атмосферу дома и привлечь удачу.

Ранее сообщалось о том, какие цвета в этом сезоне считают самыми удачными для новогоднего декора.

Также мы объясняли то, как правильно распутать гирлянду и не повредить провода.

