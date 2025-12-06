Как сделать рождественский декор из бумаги - звезды, ангелы и снежинки своими руками

Стильный рождественский декор из бумаги — три простейшие поделки
Бумажные звезды, ангелы и снежинки — простой и недорогой способ быстро добавить дому праздничного настроения. Изготовить такие украшения можно за несколько минут и с минимумом материалов.
Новини.LIVE рассказывает, как быстро сделать стильный рождественский декор из бумаги своими руками.
Как сделать простой рождественский декор из бумаги
Бумажный декор — это бюджетный и универсальный способ украсить дом к праздникам. Для большинства поделок достаточно лишь бумаги, ножниц и клея. Элементы легко адаптировать под любой стиль: от минимализма до традиционной рождественской эстетики.
Звезды из бумаги
Чтобы сделать праздничные звезды, подготовьте крафтовую или декоративную бумагу.
Требуется:
- бумага 30×15 см;
- ножницы; ножницы;
- клей;
- нить или леска.
Сложите лист "гармошкой", перетяните середину нитью и склейте края. Добавьте петлю, чтобы повесить украшение на окно или елку.
Ангелы из бумаги
Для ангелов понадобятся два одинаковых листа, веревка и деревянная бусина. Вкратце:
- сложите бумагу мелкими сгибами;
- нанижите бусину на веревку — это будет голова;
- склейте детали, сформировав тело и крылья.
Такой декор хорошо подходит для подвесов или настольных композиций.
Снежинки
Для объемных снежинок используйте белую бумагу. Пошагово:
- сложите лист "гармошкой";
- закрепите центр степлером;
- вырежьте узор по шаблону;
- разверните и склейте края.
Снежинки выглядят эффектно благодаря объему и легко дополняют зимний декор.
