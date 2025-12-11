Які дрова найкраще підходять для твердопаливного котла - тверді породи та поради

Людина топить дров'яну піч. Фото: iStockphoto

У сезон холодів важливо правильно вибрати дрова для твердопаливного котла, адже порода деревини визначає тепловіддачу та витрати. Найкраще працюють тверді породи — дуб, бук, акація.

Новини.LIVE розповідає, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Які породи деревини найбільш ефективні

Найкраще для твердопаливного котла підходять тверді породи — вони дають більше енергії, горять повільніше та зменшують витрати палива. До таких належать:

дуб, бук, акація — висока тепловіддача та довге горіння;

граб, ясен, клен — стабільний жар і рівне горіння.

М’які породи (тополя, сосна, ялина) згорають швидко й дають мало тепла, тож вони менш економні.

Особливості найпопулярніших дров

Дуб та акація — низька вологість, потужна тепловіддача, довгий час горіння.

Бук — щільний і повільний у горінні, один із найефективніших варіантів.

Граб — рівне й стабільне горіння.

Береза — багато тепла, але при нестачі повітря може давати дьоготь.

Осика і вільха — допомагають очищати димохід.

Яблуня та груша — стабільне горіння, середня тепловіддача.

Що справді впливає на тепло

Найважливіший параметр — вологість дров. Сухі поліна (20% і менше) горять:

гарячіше,

довше,

майже без диму та сажі.

Тому сушені в печі дрова — найекономніший варіант для котла.

