Україна
Ці дрова дають найбільше тепла — що обрати для котла

Ці дрова дають найбільше тепла — що обрати для котла

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 23:40
Які дрова найкраще підходять для твердопаливного котла - тверді породи та поради
Людина топить дров'яну піч. Фото: iStockphoto

У сезон холодів важливо правильно вибрати дрова для твердопаливного котла, адже порода деревини визначає тепловіддачу та витрати. Найкраще працюють тверді породи — дуб, бук, акація.

Новини.LIVE розповідає, які дрова обрати для стабільного та ефективного опалення.

Читайте також:

Які породи деревини найбільш ефективні

Найкраще для твердопаливного котла підходять тверді породи — вони дають більше енергії, горять повільніше та зменшують витрати палива. До таких належать:

  • дуб, бук, акація — висока тепловіддача та довге горіння;
  • граб, ясен, клен — стабільний жар і рівне горіння.

М’які породи (тополя, сосна, ялина) згорають швидко й дають мало тепла, тож вони менш економні.

Особливості найпопулярніших дров

  • Дуб та акація — низька вологість, потужна тепловіддача, довгий час горіння.
  • Бук — щільний і повільний у горінні, один із найефективніших варіантів.
  • Граб — рівне й стабільне горіння.
  • Береза — багато тепла, але при нестачі повітря може давати дьоготь.
  • Осика і вільха — допомагають очищати димохід.
  • Яблуня та груша — стабільне горіння, середня тепловіддача.

Що справді впливає на тепло

Найважливіший параметр — вологість дров. Сухі поліна (20% і менше) горять:

  • гарячіше,
  • довше,
  • майже без диму та сажі.

Тому сушені в печі дрова — найекономніший варіант для котла.

Ми вже писали про те, як безпечно очищати дерева та кущі від льоду взимку.

Раніше пояснювали те, що саме псує компост взимку та як цього уникнути.

Детальніше розповідали про те, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
