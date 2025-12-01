Відео
Головна Дім та город Очищення каміна взимку — сажа відпадає без зусиль

Очищення каміна взимку — сажа відпадає без зусиль

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 23:45
Як почистити камін взимку за 1 хвилину - простий засіб прибрати сажу
Камін у кімнаті. Фото: Freepik

Взимку камін забруднюється значно швидше через часте використання, тож сажа накопичується вже після кількох топок. Є простий метод, який допомагає швидко очистити камін без агресивної хімії.

Новини.LIVE розповідає, як легко прибрати сажу взимку, навіть коли камін працює щодня.

Читайте також:

Чому камін у зимовий сезон потребує частішого очищення

У холодну пору камін працює інтенсивно, а разом із цим швидше накопичується сажа, кіптява й запах диму. Надлишок забруднень погіршує тягу та може залишати чорні плями навколо топки. Взимку важливо очищати камін частіше, але без сильних хімічних засобів, які пошкоджують цеглу.

Що потрібно, щоб швидко прибрати сажу

  • Тепла вода + оцет у пропорції 1:1.
  • Губка та щітка.
  • Пилосос із насадкою-щіткою.
  • Кілька ганчірок.
  • Стійка підстилка для захисту підлоги.

Цей набір дозволяє чистити камін навіть у розпал сезону, коли він продовжує активно працювати.

Як почистити камін взимку за кілька хвилин

Спочатку зметіть попіл і пройдіться пилососом у важкодоступних місцях. Потім змочіть губку у розчині оцту та води та обережно очистіть цеглу круговими рухами. Стара сажа легко відходить від щітки, а поверхня не пошкоджується. Після очищення досить протерти камін вологою ганчіркою й висушити сухим рушником — і можна топити далі.

Як зберегти камін чистим упродовж зими

  • Використовуйте захисний екран.
  • Спалюйте лише добре висушені дрова.
  • Регулярно прибирайте золу.
  • Складайте дрова під навісом для вентиляції.
  • Інколи розпалюйте "зверху вниз" — так менше кіптяви.

Ці прості звички зменшують забруднення, тож чистити камін доведеться значно рідше.

Ми вже писали про те, на що звернути увагу під час купівлі штучної ялинки, щоб вона радувала не один рік.

Раніше пояснювали те, як правильно обмотувати дерева та чим можна замінити бинт.

Детальніше розповідали про те, як правильно чистити сніг, щоб не зіпсувати покриття.

зима поради будинок ефективні способи піч
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
