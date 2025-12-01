Как почистить камин зимой за 1 минуту - простое средство убрать сажу

Камин в комнате. Фото: Freepik

Зимой камин загрязняется значительно быстрее из-за частого использования, поэтому сажа накапливается уже после нескольких топок. Есть простой метод, который помогает быстро очистить камин без агрессивной химии.

Новини.LIVE рассказывает, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.

Почему камин в зимний сезон требует более частой очистки

В холодное время камин работает интенсивно, а вместе с этим быстрее накапливается сажа, копоть и запах дыма. Избыток загрязнений ухудшает тягу и может оставлять черные пятна вокруг топки. Зимой важно очищать камин чаще, но без сильных химических средств, которые повреждают кирпич.

Что нужно, чтобы быстро убрать сажу

Теплая вода + уксус в пропорции 1:1.

Губка и щетка.

Пылесос с насадкой-щеткой.

Несколько тряпок.

Устойчивая подстилка для защиты пола.

Этот набор позволяет чистить камин даже в разгар сезона, когда он продолжает активно работать.

Как почистить камин зимой за несколько минут

Сначала сметите пепел и пройдитесь пылесосом в труднодоступных местах. Затем смочите губку в растворе уксуса и воды и осторожно очистите кирпичи круговыми движениями. Старая сажа легко отходит от щетки, а поверхность не повреждается. После очистки достаточно протереть камин влажной тряпкой и высушить сухим полотенцем — и можно топить дальше.

Как сохранить камин чистым в течение зимы

Используйте защитный экран.

Сжигайте только хорошо высушенные дрова.

Регулярно убирайте золу.

Складывайте дрова под навесом для вентиляции.

Иногда разжигайте "сверху вниз" — так меньше копоти.

Эти простые привычки уменьшают загрязнение, поэтому чистить камин придется значительно реже.

