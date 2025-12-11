Видео
Видео

Главная Дом и огород Эти дрова дают больше всего тепла — что выбрать для котла

Эти дрова дают больше всего тепла — что выбрать для котла

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 23:40
Какие дрова лучше всего подходят для твердотопливного котла - твердые породы и советы
Человек топит дровяную печь. Фото: iStockphoto

В сезон холодов важно правильно выбрать дрова для твердотопливного котла, ведь порода древесины определяет теплоотдачу и расходы. Лучше всего работают твердые породы — дуб, бук, акация.

Новини.LIVE рассказывает, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Какие породы древесины наиболее эффективны

Лучше всего для твердотопливного котла подходят твердые породы — они дают больше энергии, горят медленнее и уменьшают расход топлива. К таким относятся:

  • дуб, бук, акация — высокая теплоотдача и долгое горение;
  • граб, ясень, клен — стабильный жар и ровное горение.

Мягкие породы (тополь, сосна, ель) сгорают быстро и дают мало тепла, поэтому они менее экономны.

Особенности самых популярных дров

  • Дуб и акация — низкая влажность, мощная теплоотдача, долгое время горения.
  • Бук — плотный и медленный в горении, один из самых эффективных вариантов.
  • Граб — ровное и стабильное горение.
  • Береза — много тепла, но при недостатке воздуха может давать деготь.
  • Осина и ольха — помогают очищать дымоход.
  • Яблоня и груша — стабильное горение, средняя теплоотдача.

Что действительно влияет на тепло

Самый важный параметр — влажность дров. Сухие поленья (20% и меньше) горят:

  • горячее,
  • дольше,
  • почти без дыма и сажи.

Поэтому сушеные в печи дрова — самый экономный вариант для котла.

Мы уже писали о том, как безопасно очищать деревья и кусты ото льда зимой.

Ранее объясняли то, что именно портит компост зимой и как этого избежать.

Подробнее рассказывали о том, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.

советы дом эффективные способы дрова твердотопливный котел
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
