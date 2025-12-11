Какие дрова лучше всего подходят для твердотопливного котла - твердые породы и советы

Человек топит дровяную печь. Фото: iStockphoto

В сезон холодов важно правильно выбрать дрова для твердотопливного котла, ведь порода древесины определяет теплоотдачу и расходы. Лучше всего работают твердые породы — дуб, бук, акация.

Новини.LIVE рассказывает, какие дрова выбрать для стабильного и эффективного отопления.

Какие породы древесины наиболее эффективны

Лучше всего для твердотопливного котла подходят твердые породы — они дают больше энергии, горят медленнее и уменьшают расход топлива. К таким относятся:

дуб, бук, акация — высокая теплоотдача и долгое горение;

граб, ясень, клен — стабильный жар и ровное горение.

Мягкие породы (тополь, сосна, ель) сгорают быстро и дают мало тепла, поэтому они менее экономны.

Особенности самых популярных дров

Дуб и акация — низкая влажность, мощная теплоотдача, долгое время горения.

Бук — плотный и медленный в горении, один из самых эффективных вариантов.

Граб — ровное и стабильное горение.

Береза — много тепла, но при недостатке воздуха может давать деготь.

Осина и ольха — помогают очищать дымоход.

Яблоня и груша — стабильное горение, средняя теплоотдача.

Что действительно влияет на тепло

Самый важный параметр — влажность дров. Сухие поленья (20% и меньше) горят:

горячее,

дольше,

почти без дыма и сажи.

Поэтому сушеные в печи дрова — самый экономный вариант для котла.

