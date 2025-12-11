Какие дрова лучше всего подходят для твердотопливного котла - твердые породы и советы

Эти дрова дают больше всего тепла — что выбрать для котла
В сезон холодов важно правильно выбрать дрова для твердотопливного котла, ведь порода древесины определяет теплоотдачу и расходы. Лучше всего работают твердые породы — дуб, бук, акация.
Какие породы древесины наиболее эффективны
Лучше всего для твердотопливного котла подходят твердые породы — они дают больше энергии, горят медленнее и уменьшают расход топлива. К таким относятся:
- дуб, бук, акация — высокая теплоотдача и долгое горение;
- граб, ясень, клен — стабильный жар и ровное горение.
Мягкие породы (тополь, сосна, ель) сгорают быстро и дают мало тепла, поэтому они менее экономны.
Особенности самых популярных дров
- Дуб и акация — низкая влажность, мощная теплоотдача, долгое время горения.
- Бук — плотный и медленный в горении, один из самых эффективных вариантов.
- Граб — ровное и стабильное горение.
- Береза — много тепла, но при недостатке воздуха может давать деготь.
- Осина и ольха — помогают очищать дымоход.
- Яблоня и груша — стабильное горение, средняя теплоотдача.
Что действительно влияет на тепло
Самый важный параметр — влажность дров. Сухие поленья (20% и меньше) горят:
- горячее,
- дольше,
- почти без дыма и сажи.
Поэтому сушеные в печи дрова — самый экономный вариант для котла.
