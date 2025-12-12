Відео
Головна Дім та город Не ігноруйте ці ознаки — рослина просить пересадки взимку

Не ігноруйте ці ознаки — рослина просить пересадки взимку

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 14:30
Коли пересаджувати кімнатні рослини взимку - ознаки проблем з коренями, горщиком і ґрунтом
Дівчина пересаджує кімнатні квіти. Фото: iStockphoto

Хоча кімнатні рослини зазвичай пересаджують навесні, інколи взимку вони подають сигнали, що чекати до тепла небезпечно. Проблеми з коренями чи ґрунтом можуть швидко нашкодити рослині.

Новини.LIVE пояснює, у яких випадках зимова пересадка є необхідною.

Читайте також:

Проблеми з кореневою системою

Якщо корені видно через прозорий горщик, вони мають бути світлі, білі або жовтуваті. Потемніння, коричневі ділянки чи плями на листі — сигнал, що коріння загниває. У такому випадку пересадка потрібна негайно, інакше рослина може не дожити до весни.

Ґрунт утримує занадто багато вологи

Взимку вода випаровується повільніше, тож щільний ґрунт стає небезпечним. Якщо земля довго залишаєтьcя мокрою, це призводить до загнивання, особливо у сукулентів. Під час пересадки ґрунт роблять пухким, додаючи перліт, вермикуліт, кокосовий торф, діатоміт, цеоліт або деревне вугілля.

Невідповідний розмір горщика

Занадто великий горщик — типова зимова помилка. Надлишок ґрунту накопичує воду, а невелика коренева система не може її поглинути, що викликає гниття. Горщик має бути лише на 1-2 см більшим за корені. Багато рослин краще ростуть навіть у тісних горщиках.

Як пересадити рослину взимку

Пересаджувати потрібно максимально обережно, не пошкоджуючи корені. Використовуйте пухкий субстрат, підбирайте горщик за розміром та забезпечуйте додаткове фітоосвітлення, щоб рослина швидше адаптувалася до зимових умов.

Ми вже писали про те, як підвищити морозостійкість плодових культур.

Раніше повідомлялося про те, коли і як правильно сіяти кріп у зиму.

Також ми пояснювали те, де ставити монстеру та як доглядати за нею в зимову пору.

зима квіти поради будинок ефективні способи кімнатні рослини
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
