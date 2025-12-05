Як правильно садити декабриста в грудні - умови, ґрунт, догляд і поради для рясного цвітіння

Декабрист у горщику біля вікна. Фото: iStockphoto

Деякі зимові квіти потребують посадки саме на початку грудня. У цей час рослина найкраще вкорінюється, швидше адаптується та закладає більше бутонів для весняного цвітіння.

Новини.LIVE пояснює, яку квітку висаджують у цей період та як зробити це правильно.

Чому саджати треба саме на початку грудня

Декабрист (Schlumbergera) та інші зимові квіти формують бутони восени, тому груднева посадка дає достатньо часу для зміцнення кореневої системи. Якщо відкласти процес, рослина довше адаптується, слабше росте й може не зацвісти навесні. Початок зими — оптимальний період, коли температура й умови сприяють розвитку.

Як правильно посадити декабриста

Правильний ґрунт

Пухка, поживна суміш.

Листова земля, перегній та пісок.

Хороший дренаж обов’язковий.

Підготовка рослини

Огляньте черешок або цибулину.

Видаліть сухі чи пошкоджені ділянки.

Садіть тільки здоровий матеріал.

Глибина посадки

Основу трохи заглиблюють у ґрунт.

Верхівка має залишатися над поверхнею, щоб не виникло гниття.

Догляд після посадки

Після висадки декабристу потрібен помірний полив і розсіяне світло. Температура 18-20 °C без різких коливань — найкраща для формування коренів. У перші тижні важливо уникати надмірної вологи та яскравого сонця, щоб не зупинити розвиток бутонів.

