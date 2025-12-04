Чи можна обрізати дерева взимку - правила безпечної зимової обрізки та межі температур

Людина обрізає дерево в саду. Фото: iStockphoto

Груднева обрізка дерев вважається суперечливою, але в м’яку погоду її реально провести без ризику для саду. За правильних умов така процедура допомагає зберегти форму крони та підготувати рослини до активного росту навесні.

Новини.LIVE пояснює, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.

Чи безпечна обрізка дерев у грудні

Рішення про зимову обрізку залежить від клімату. У регіонах із м’якою зимою процедуру можна проводити, якщо температура не опускається нижче –10°C. Саме холод нижче цієї позначки робить обрізку травматичною: тканини дерева стають крихкими, а зрізи відновлюються довше.

Коли саме зимова обрізка є вдалою

У періоді спокою дерево переносить обрізку легше, ніж навесні під час активного сокоруху. Грудень вважається прийнятним місяцем за умови стабільної неглибокої температури.

У цей час можна:

формувати крону чагарників і дерев;

обрізати яблуні та груші для кращого плодоношення;

видаляти хворі та сухі гілки — це дозволено цілий рік.

Які дерева реагують найкраще

Плодові культури, що входять у глибокий період спокою, добре переносять зимове втручання. Це особливо актуально для садів, де дерева мають надмірний приріст або давно не формувалися.

Чому важливо обрізати правильно

Невчасна або неправильна обрізка може ослабити дерево, а зимова — навпаки допомагає зменшити стрес і знизити ризик зараження хворобами. Головне — уникати морозів, працювати з гострим інструментом та не зачіпати молоді слабкі гілки.

