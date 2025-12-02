Чи можна садити озимий часник у грудні - коли це виправдано та які умови потрібні

Людина садить часник на городі. Фото: iStockphoto

Озимий часник можна висаджувати навіть у грудні, якщо ґрунт не промерз і тримається стабільна прохолода. За правильних умов така посадка добре укорінюється та дає сильний урожай.

Новини.LIVE пояснює, коли зимова посадка часнику дає хороший результат і як не помилитися.

Реклама

Читайте також:

Чи можна садити озимий часник у грудні

Попри скепсис багатьох дачників, груднева висадка часнику можлива. Головна умова — ґрунт має залишатися непромерзлим. За температури від +3 до +6 °C удень і легких нічних заморозків, зубки добре укорінюються й не гниють.

Умови, за яких зимова посадка буде успішною

Температура стабільно нижче +15 °C кілька ночей.

Ґрунт м’який, без кірки льоду.

Вдень — легкий "плюс", уночі — мінус 1-3 °C.

Відсутність сильних відлиг і різких стрибків погоди.

Такі умови дозволяють часнику розпочати укорінення, але не прорости надто рано.

Як підготувати грядку та висадити часник

Перед посадкою грядку варто підживити перегноєм або компостом — органіка утримує тепло і покращує весняний старт рослини. Після висадки обов’язково додають мульчу зі соломи, кори, листя або тирси, щоб захистити землю від промерзання.

Глибина посадки взимку — 7-10 см (глибше, ніж восени);

Міжряддя залишають стандартні — 10-15 см;

Мульчу кладуть товстим шаром для стабільної температури.

Що дає пізній посів

Груднева висадка дає урожай на кілька тижнів пізніше, але часник виходить міцним, стійким до хвороб і добре зберігається. За правильних умов зимова посадка нічим не поступається традиційній осінній.

Ми вже писали про те, як підживити герань, щоб вона відновилася вже за кілька днів.

Раніше пояснювали те, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.

Детальніше розповідали про те, що саме псує компост узимку та як цього уникнути.