Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Коли садити часник в грудні — чи треба це робити

Коли садити часник в грудні — чи треба це робити

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 07:32
Чи можна садити озимий часник у грудні - коли це виправдано та які умови потрібні
Людина садить часник на городі. Фото: iStockphoto

Озимий часник можна висаджувати навіть у грудні, якщо ґрунт не промерз і тримається стабільна прохолода. За правильних умов така посадка добре укорінюється та дає сильний урожай.

Новини.LIVE пояснює, коли зимова посадка часнику дає хороший результат і як не помилитися.

Реклама
Читайте також:

Чи можна садити озимий часник у грудні

Попри скепсис багатьох дачників, груднева висадка часнику можлива. Головна умова — ґрунт має залишатися непромерзлим. За температури від +3 до +6 °C удень і легких нічних заморозків, зубки добре укорінюються й не гниють.

Умови, за яких зимова посадка буде успішною

  • Температура стабільно нижче +15 °C кілька ночей.
  • Ґрунт м’який, без кірки льоду.
  • Вдень — легкий "плюс", уночі — мінус 1-3 °C.
  • Відсутність сильних відлиг і різких стрибків погоди.

Такі умови дозволяють часнику розпочати укорінення, але не прорости надто рано.

Як підготувати грядку та висадити часник

Перед посадкою грядку варто підживити перегноєм або компостом — органіка утримує тепло і покращує весняний старт рослини. Після висадки обов’язково додають мульчу зі соломи, кори, листя або тирси, щоб захистити землю від промерзання.

  • Глибина посадки взимку — 7-10 см (глибше, ніж восени);
  • Міжряддя залишають стандартні — 10-15 см;
  • Мульчу кладуть товстим шаром для стабільної температури.

Що дає пізній посів

Груднева висадка дає урожай на кілька тижнів пізніше, але часник виходить міцним, стійким до хвороб і добре зберігається. За правильних умов зимова посадка нічим не поступається традиційній осінній.

Ми вже писали про те, як підживити герань, щоб вона відновилася вже за кілька днів.

Раніше пояснювали те, як підготувати хвойні до морозів, щоб вони гарантовано перезимували.

Детальніше розповідали про те, що саме псує компост узимку та як цього уникнути.

грудень поради город сад часник
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації