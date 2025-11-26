Що можна садити під сніг - овочі, які не бояться морозу та дають ранній урожай

Капуста на морозі. Фото: Freepik

Посів під сніг — це простий спосіб отримати ранній, міцний і солодкий урожай без зайвих турбот навесні. Насіння природно загартовується, проходить стратифікацію й починає проростати одразу після відлиги, випереджаючи весняні посіви.

Новини.LIVE розповідає, які овочі можна висівати під сніг, щоб зібрати врожай уже з першим теплом.

Буряк

Перед посівом землю перекопайте з компостом і зробіть борозенки глибиною 3-4 см. Насіння розміщуйте через 5-8 см, а грядки накрийте сухим листям або торфом. Після відлиги буряк дає солодкі, насичені коренеплоди.

Редис

Можна сіяти при температурі близько 0 °C. Насіння загортають на 1,5-2 см і вкривають шаром перегною або торфу. Перші сходи з’являються вже з настанням теплих днів.

Капуста

Під сніг висівають білокачанну, броколі, кольрабі чи цвітну капусту. Насіння сіють густіше, на глибину 2-5 см, не замочуючи. Оберіть ділянку, де сніг сходить найпершим.

Ріпа

Сухе насіння заглиблюють на 3-5 см і присипають торфом або піском. Після снігопаду додайте ще трохи снігу — це допоможе зберегти тепло. Ріпа, посіяна взимку, росте солодкою й щільною.

Морква

Висівайте перед замерзанням ґрунту, на глибину 3-5 см. Коли випаде сніг, насипте додатковий шар для ізоляції. Така морква проростає раніше та має ніжний смак.

