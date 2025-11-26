Відео
Головна Дім та город Не чекай весни — що садити під сніг для швидкого врожаю

Не чекай весни — що садити під сніг для швидкого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 07:32
Оновлено: 08:07
Що можна садити під сніг - овочі, які не бояться морозу та дають ранній урожай
Капуста на морозі. Фото: Freepik

Посів під сніг — це простий спосіб отримати ранній, міцний і солодкий урожай без зайвих турбот навесні. Насіння природно загартовується, проходить стратифікацію й починає проростати одразу після відлиги, випереджаючи весняні посіви.

Новини.LIVE розповідає, які овочі можна висівати під сніг, щоб зібрати врожай уже з першим теплом.

Читайте також:

Буряк

Перед посівом землю перекопайте з компостом і зробіть борозенки глибиною 3-4 см. Насіння розміщуйте через 5-8 см, а грядки накрийте сухим листям або торфом. Після відлиги буряк дає солодкі, насичені коренеплоди.

Редис

Можна сіяти при температурі близько 0 °C. Насіння загортають на 1,5-2 см і вкривають шаром перегною або торфу. Перші сходи з’являються вже з настанням теплих днів.

Капуста

Під сніг висівають білокачанну, броколі, кольрабі чи цвітну капусту. Насіння сіють густіше, на глибину 2-5 см, не замочуючи. Оберіть ділянку, де сніг сходить найпершим.

Ріпа

Сухе насіння заглиблюють на 3-5 см і присипають торфом або піском. Після снігопаду додайте ще трохи снігу — це допоможе зберегти тепло. Ріпа, посіяна взимку, росте солодкою й щільною.

Морква

Висівайте перед замерзанням ґрунту, на глибину 3-5 см. Коли випаде сніг, насипте додатковий шар для ізоляції. Така морква проростає раніше та має ніжний смак.

Ми вже писали про те, як використати шкаралупу волоських горіхів із користю для саду.

Раніше повідомлялося про те, як швидко наточити садовий секатор підручними засобами.

Також ми пояснювали те, як доглядати за гібіскусом, щоб він не переставав квітнути 365 днів на рік.

врожай овочі сніг морози поради город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
