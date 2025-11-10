Відео
Головна Дім та город Поверни гостроту секатору за хвилину — перевірений лайфхак

Поверни гостроту секатору за хвилину — перевірений лайфхак

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 19:49
Оновлено: 17:45
Як наточити садовий секатор за хвилину - швидкий спосіб без точильного каменю
Людина обрізає троянду. Фото: Daily Express

Якщо секатор затупився й більше не ріже гілки, не поспішай купувати новий. Є простий спосіб повернути гостроту всього за хвилину — без наждаку й спеціальних інструментів. Достатньо лише піску та кількох рухів.

Новини.LIVE розповідає, як швидко наточити садовий секатор підручними засобами, щоб він знову різав гілки легко й рівно.

Що потрібно

  • Відро або глибока миска.
  • Пісок.
  • Льняна олія (або машинне мастило).

У миску насипте пісок і добре просочіть його олією, щоб він став вологим і щільним. Потім кілька разів встроміть у нього леза секатора — рухи мають бути такими, ніби ви ріжете пісок.

Як це працює

Пісок у поєднанні з олією створює природний абразив, який одночасно очищає леза від іржі, нальоту та старого бруду й змащує їх. Завдяки цьому секатор не лише заточується, а й отримує захисний шар від корозії. Уже через одну-дві хвилини леза стають гладкими, блискучими й знову легко ріжуть гілки, наче нові.

Поради від садівників

  • Замість льняної олії можна використати звичайне машинне мастило, але після процедури інструмент потрібно витерти.
  • Після заточування протріть леза сухою ганчіркою й нанесіть краплю олії для блиску.
  • Такий спосіб підходить і для садових ножиць — вони також швидко повертають гостроту.
  • Регулярно очищайте секатор після роботи, і він служитиме роками без додаткового заточування.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
