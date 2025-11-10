Як наточити садовий секатор за хвилину - швидкий спосіб без точильного каменю

Людина обрізає троянду. Фото: Daily Express

Якщо секатор затупився й більше не ріже гілки, не поспішай купувати новий. Є простий спосіб повернути гостроту всього за хвилину — без наждаку й спеціальних інструментів. Достатньо лише піску та кількох рухів.

Новини.LIVE розповідає, як швидко наточити садовий секатор підручними засобами, щоб він знову різав гілки легко й рівно.

Реклама

Читайте також:

Що потрібно

Відро або глибока миска.

Пісок.

Льняна олія (або машинне мастило).

У миску насипте пісок і добре просочіть його олією, щоб він став вологим і щільним. Потім кілька разів встроміть у нього леза секатора — рухи мають бути такими, ніби ви ріжете пісок.

Як це працює

Пісок у поєднанні з олією створює природний абразив, який одночасно очищає леза від іржі, нальоту та старого бруду й змащує їх. Завдяки цьому секатор не лише заточується, а й отримує захисний шар від корозії. Уже через одну-дві хвилини леза стають гладкими, блискучими й знову легко ріжуть гілки, наче нові.

Поради від садівників

Замість льняної олії можна використати звичайне машинне мастило, але після процедури інструмент потрібно витерти.

Після заточування протріть леза сухою ганчіркою й нанесіть краплю олії для блиску.

Такий спосіб підходить і для садових ножиць — вони також швидко повертають гостроту.

Регулярно очищайте секатор після роботи, і він служитиме роками без додаткового заточування.

Ми вже писали про те, які рослини не варто садити під абрикосою.

Раніше повідомлялося про те, які три дерева не варто садити біля оселі.

Також ми пояснювали те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.