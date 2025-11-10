Как наточить садовый секатор за минуту - быстрый способ без точильного камня

Человек обрезает розу. Фото: Daily Express

Если секатор затупился и больше не режет ветки, не спеши покупать новый. Есть простой способ вернуть остроту всего за минуту — без наждака и специальных инструментов. Достаточно лишь песка и нескольких движений.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро наточить садовый секатор подручными средствами, чтобы он снова резал ветки легко и ровно.

Реклама

Читайте также:

Что нужно

Ведро или глубокая миска.

Песок.

Льняное масло (или машинное масло).

В миску насыпьте песок и хорошо пропитайте его маслом, чтобы он стал влажным и плотным. Затем несколько раз воткните в него лезвия секатора — движения должны быть такими, будто вы режете песок.

Как это работает

Песок в сочетании с маслом создает естественный абразив, который одновременно очищает лезвия от ржавчины, налета и старой грязи и смазывает их. Благодаря этому секатор не только затачивается, но и получает защитный слой от коррозии. Уже через одну-две минуты лезвия становятся гладкими, блестящими и снова легко режут ветки, как новые.

Советы от садоводов

Вместо льняного масла можно использовать обычное машинное масло, но после процедуры инструмент нужно вытереть.

После заточки протрите лезвия сухой тряпкой и нанесите каплю масла для блеска.

Такой способ подходит и для садовых ножниц — они также быстро возвращают остроту.

Регулярно очищайте секатор после работы, и он будет служить годами без дополнительной заточки.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом.

Ранее сообщалось о том, какие три дерева не стоит сажать возле дома.

Также мы объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.