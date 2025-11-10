Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Верни остроту секатору за минуту — проверенный лайфхак

Верни остроту секатору за минуту — проверенный лайфхак

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 19:49
обновлено: 17:45
Как наточить садовый секатор за минуту - быстрый способ без точильного камня
Человек обрезает розу. Фото: Daily Express

Если секатор затупился и больше не режет ветки, не спеши покупать новый. Есть простой способ вернуть остроту всего за минуту — без наждака и специальных инструментов. Достаточно лишь песка и нескольких движений.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро наточить садовый секатор подручными средствами, чтобы он снова резал ветки легко и ровно.

Реклама
Читайте также:

Что нужно

  • Ведро или глубокая миска.
  • Песок.
  • Льняное масло (или машинное масло).

В миску насыпьте песок и хорошо пропитайте его маслом, чтобы он стал влажным и плотным. Затем несколько раз воткните в него лезвия секатора — движения должны быть такими, будто вы режете песок.

Как это работает

Песок в сочетании с маслом создает естественный абразив, который одновременно очищает лезвия от ржавчины, налета и старой грязи и смазывает их. Благодаря этому секатор не только затачивается, но и получает защитный слой от коррозии. Уже через одну-две минуты лезвия становятся гладкими, блестящими и снова легко режут ветки, как новые.

Советы от садоводов

  • Вместо льняного масла можно использовать обычное машинное масло, но после процедуры инструмент нужно вытереть.
  • После заточки протрите лезвия сухой тряпкой и нанесите каплю масла для блеска.
  • Такой способ подходит и для садовых ножниц — они также быстро возвращают остроту.
  • Регулярно очищайте секатор после работы, и он будет служить годами без дополнительной заточки.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом.

Ранее сообщалось о том, какие три дерева не стоит сажать возле дома.

Также мы объясняли то, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

советы сад дом эффективные способы обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации