Що садити на городі перед морозами - підзимовий посів для раннього врожаю

Підзимовий посів у листопаді допомагає отримати ранній урожай без зайвого клопоту навесні. Достатньо знати, які культури витримують холод і коли саме їх висівати. Це чудовий спосіб заощадити час навесні та зміцнити ґрунт природним шляхом.

Новини.LIVE розповідає, що ще можна посадити на городі перед морозами, щоб навесні зібрати свіжу зелень і овочі раніше за всіх.

Що можна посадити в листопаді

Морква — сорти "Нантська", "Шантане", "Лосіноостровська". Сіяти, коли ґрунт охолоне до +2…+4 °C.

Буряк — підійдуть "Пабло F1" або "Бордо 237". Дає ранню зелень для борщу.

Петрушка — зійде вже у квітні, не боїться морозів.

Кріп і шпинат — витримують заморозки до -5 °C, сходять одними з перших.

Озимий часник — останній шанс висадити, якщо не встигли у жовтні. Глибина — 6-8 см.

Що посіяти з квітів

Айстри, календула, нігтики, мак, ехінацея добре переносять холод і навесні радують раннім цвітінням. Насіння заглиблюють на 1-2 см і прикривають тонким шаром сухої землі або перегною. Такі квіти не тільки прикрасять ділянку, а й приваблять комах-запилювачів.

Корисні поради

Використовуйте сухе насіння, не замочуйте його.

Сійте, коли температура тримається близько +2…0 °C.

Мульчуйте грядки торфом, перегноєм або сухим листям — це захистить насіння від промерзання й допоможе зберегти вологу.

