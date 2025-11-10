Відео
Підзимовий посів — що встигнути посадити до перших морозів

Дата публікації: 10 листопада 2025 07:32
Оновлено: 00:09
Що садити на городі перед морозами - підзимовий посів для раннього врожаю
Посів насіння кропу на городі. Фото: Backyard Boss

Підзимовий посів у листопаді допомагає отримати ранній урожай без зайвого клопоту навесні. Достатньо знати, які культури витримують холод і коли саме їх висівати. Це чудовий спосіб заощадити час навесні та зміцнити ґрунт природним шляхом.

Новини.LIVE розповідає, що ще можна посадити на городі перед морозами, щоб навесні зібрати свіжу зелень і овочі раніше за всіх.

Читайте також:

Що можна посадити в листопаді

  • Морква — сорти "Нантська", "Шантане", "Лосіноостровська". Сіяти, коли ґрунт охолоне до +2…+4 °C.
  • Буряк — підійдуть "Пабло F1" або "Бордо 237". Дає ранню зелень для борщу.
  • Петрушка — зійде вже у квітні, не боїться морозів.
  • Кріп і шпинат — витримують заморозки до -5 °C, сходять одними з перших.
  • Озимий часник — останній шанс висадити, якщо не встигли у жовтні. Глибина — 6-8 см.

Що посіяти з квітів

Айстри, календула, нігтики, мак, ехінацея добре переносять холод і навесні радують раннім цвітінням. Насіння заглиблюють на 1-2 см і прикривають тонким шаром сухої землі або перегною. Такі квіти не тільки прикрасять ділянку, а й приваблять комах-запилювачів.

Корисні поради

  • Використовуйте сухе насіння, не замочуйте його.
  • Сійте, коли температура тримається близько +2…0 °C.
  • Мульчуйте грядки торфом, перегноєм або сухим листям — це захистить насіння від промерзання й допоможе зберегти вологу.

Ми вже розповідали про те, коли варто викопувати моркву, щоб урожай був солодким, соковитим і добре зберігався.

Також раніше пояснювали те, як обробити насіння кропу перед висіванням, щоб урожай був густим і ароматним.

Детальніше ми розповідали про те, що варто додати до компосту, щоб він "дозрів" до весни й став ідеальним добривом.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
