Что сажать на огороде перед морозами - подзимний посев для раннего урожая

Подзимний посев — что успеть посадить до первых морозов
Подзимний посев в ноябре помогает получить ранний урожай без лишних хлопот весной. Достаточно знать, какие культуры выдерживают холод и когда именно их высевать. Это отличный способ сэкономить время весной и укрепить почву естественным путем.
Новини.LIVE рассказывает, что еще можно посадить на огороде перед морозами, чтобы весной собрать свежую зелень и овощи раньше всех.
Что можно посадить в ноябре
- Морковь — сорта "Нантская", "Шантане", "Лосиноостровская". Сеять, когда почва остынет до +2...+4 °С.
- Свекла — подойдут "Пабло F1" или "Бордо 237". Дает раннюю зелень для борща.
- Петрушка — взойдет уже в апреле, не боится морозов.
- Укроп и шпинат — выдерживают заморозки до -5 °C, всходят одними из первых.
- Озимый чеснок — последний шанс высадить, если не успели в октябре. Глубина - 6-8 см.
Что посеять из цветов
Астры, календула, ноготки, мак, эхинацея хорошо переносят холод и весной радуют ранним цветением. Семена заглубляют на 1-2 см и прикрывают тонким слоем сухой земли или перегноя. Такие цветы не только украсят участок, но и привлекут насекомых-опылителей.
Полезные советы
- Используйте сухие семена, не замачивайте их.
- Сейте, когда температура держится около +2...0 °С.
- Мульчируйте грядки торфом, перегноем или сухими листьями — это защитит семена от промерзания и поможет сохранить влагу.
