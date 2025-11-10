Что сажать на огороде перед морозами - подзимний посев для раннего урожая

Посев семян укропа на огороде. Фото: Backyard Boss

Подзимний посев в ноябре помогает получить ранний урожай без лишних хлопот весной. Достаточно знать, какие культуры выдерживают холод и когда именно их высевать. Это отличный способ сэкономить время весной и укрепить почву естественным путем.

Новини.LIVE рассказывает, что еще можно посадить на огороде перед морозами, чтобы весной собрать свежую зелень и овощи раньше всех.

Реклама

Читайте также:

Что можно посадить в ноябре

Морковь — сорта "Нантская", "Шантане", "Лосиноостровская". Сеять, когда почва остынет до +2...+4 °С.

Свекла — подойдут "Пабло F1" или "Бордо 237". Дает раннюю зелень для борща.

Петрушка — взойдет уже в апреле, не боится морозов.

Укроп и шпинат — выдерживают заморозки до -5 °C, всходят одними из первых.

Озимый чеснок — последний шанс высадить, если не успели в октябре. Глубина - 6-8 см.

Что посеять из цветов

Астры, календула, ноготки, мак, эхинацея хорошо переносят холод и весной радуют ранним цветением. Семена заглубляют на 1-2 см и прикрывают тонким слоем сухой земли или перегноя. Такие цветы не только украсят участок, но и привлекут насекомых-опылителей.

Полезные советы

Используйте сухие семена, не замачивайте их.

Сейте, когда температура держится около +2...0 °С.

Мульчируйте грядки торфом, перегноем или сухими листьями — это защитит семена от промерзания и поможет сохранить влагу.

Мы уже рассказывали о том, когда стоит выкапывать морковь, чтобы урожай был сладким, сочным и хорошо хранился.

Также ранее объясняли то, как обработать семена укропа перед высеванием, чтобы урожай был густым и ароматным.

Подробнее мы рассказывали о том, что стоит добавить в компост, чтобы он "созрел" к весне и стал идеальным удобрением.