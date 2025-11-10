Як доглядати за гібіскусом вдома, щоб він цвів цілий рік - поради квітникарів

Людина доглядає за гібіскусом. Фото: Backyard Boss

Гібіскус може цвісти яскраво цілий рік, навіть узимку. Для цього потрібно правильно підібрати горщик, забезпечити достатнє світло й підтримувати тепло. Ця тропічна квітка тішитиме безупинним цвітінням, якщо створити їй умови вічного літа.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за гібіскусом, щоб він не переставав квітнути 365 днів на рік.

Освітлення — головна умова цвітіння

Гібіскус обожнює світло. Найкраще почувається біля вікна з яскравим сонцем до полудня. Якщо такого немає — поставте його на піднесення або ближче до південного боку, щоб листя не затіняли інші рослини. Без достатнього світла кущ ростиме, але цвісти буде мляво.

Горщик і підживлення

Для активного цвітіння гібіскусу потрібен тісний горщик. У великому він нарощує лише зелень, а не бутони. В тісному — спрямовує всю енергію на квіти. Поливати і підживлювати його в цьому випадку потрібно частіше, але невеликими порціями.

Обрізка для нових бутонів

Гібіскус цвіте тільки на молодих пагонах, тому регулярна обрізка — обов’язкова. Найкраще проводити її в кінці зими, формуючи пишну крону. Після стрижки швидко з’являються нові гілочки з бутонами.

Тепло й догляд узимку

Рослина не переносить холод: навіть невелике переохолодження може призвести до скидання листя. Взимку поставте горщик на пінопласт, щоб уберегти коріння від холоду. У цей період підживлення слід припинити, але тепло і світло зберегти.

