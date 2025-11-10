Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Догляд за гібіскусом — як отримати безперервне цвітіння

Догляд за гібіскусом — як отримати безперервне цвітіння

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 16:54
Оновлено: 16:58
Як доглядати за гібіскусом вдома, щоб він цвів цілий рік - поради квітникарів
Людина доглядає за гібіскусом. Фото: Backyard Boss

Гібіскус може цвісти яскраво цілий рік, навіть узимку. Для цього потрібно правильно підібрати горщик, забезпечити достатнє світло й підтримувати тепло. Ця тропічна квітка тішитиме безупинним цвітінням, якщо створити їй умови вічного літа.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за гібіскусом, щоб він не переставав квітнути 365 днів на рік.

Реклама
Читайте також:

Освітлення — головна умова цвітіння

Гібіскус обожнює світло. Найкраще почувається біля вікна з яскравим сонцем до полудня. Якщо такого немає — поставте його на піднесення або ближче до південного боку, щоб листя не затіняли інші рослини. Без достатнього світла кущ ростиме, але цвісти буде мляво.

Горщик і підживлення

Для активного цвітіння гібіскусу потрібен тісний горщик. У великому він нарощує лише зелень, а не бутони. В тісному — спрямовує всю енергію на квіти. Поливати і підживлювати його в цьому випадку потрібно частіше, але невеликими порціями.

Обрізка для нових бутонів

Гібіскус цвіте тільки на молодих пагонах, тому регулярна обрізка — обов’язкова. Найкраще проводити її в кінці зими, формуючи пишну крону. Після стрижки швидко з’являються нові гілочки з бутонами.

Тепло й догляд узимку

Рослина не переносить холод: навіть невелике переохолодження може призвести до скидання листя. Взимку поставте горщик на пінопласт, щоб уберегти коріння від холоду. У цей період підживлення слід припинити, але тепло і світло зберегти.

Ми вже писали про те, як доглядати за драценою, щоб вона залишалась здоровою.

Раніше пояснювали те, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося.

Детальніше розповідали про те, як обрізати, утеплити й зберегти лілії взимку.

рослини квіти поради будинок обрізання полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації