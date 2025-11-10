Как ухаживать за гибискусом дома, чтобы он цвел круглый год - советы цветоводов

Человек ухаживает за гибискусом. Фото: Backyard Boss

Гибискус может цвести ярко круглый год, даже зимой. Для этого нужно правильно подобрать горшок, обеспечить достаточный свет и поддерживать тепло. Этот тропический цветок будет радовать непрерывным цветением, если создать ему условия вечного лета.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за гибискусом, чтобы он не переставал цвести 365 дней в году.

Освещение — главное условие цветения

Гибискус обожает свет. Лучше всего чувствует себя возле окна с ярким солнцем до полудня. Если такого нет — поставьте его на возвышение или ближе к южной стороне, чтобы листья не затеняли другие растения. Без достаточного света куст будет расти, но цвести будет вяло.

Горшок и подкормка

Для активного цветения гибискусу нужен тесный горшок. В большом он наращивает только зелень, а не бутоны. В тесном — направляет всю энергию на цветы. Поливать и подкармливать его в этом случае нужно чаще, но небольшими порциями.

Обрезка для новых бутонов

Гибискус цветет только на молодых побегах, поэтому регулярная обрезка — обязательна. Лучше всего проводить ее в конце зимы, формируя пышную крону. После стрижки быстро появляются новые веточки с бутонами.

Тепло и уход зимой

Растение не переносит холод: даже небольшое переохлаждение может привести к сбрасыванию листьев. Зимой поставьте горшок на пенопласт, чтобы уберечь корни от холода. В этот период подкормки следует прекратить, но тепло и свет сохранить.

