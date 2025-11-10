Як зробити добриво зі шкаралупи волоських горіхів - поради для дачників

Очищені волоські горіхи на столі. Фото: Decorexpro

Горіхова шкаралупа — не просто сміття, а справжнє природне добриво. Вона покращує структуру ґрунту, зберігає вологу, живить рослини та навіть відлякує шкідників. Використовуйте її з користю вдома, у саду й на городі.

Новини.LIVE розповідає, як використати шкаралупу волоських горіхів із користю для саду, городу та кімнатних рослин.

Як використати шкаралупу волоського горіха

Мульча для зими

Подрібніть шкаралупу та насипте шаром до 2 см біля саджанців або квітів. Така мульча утримує вологу, зберігає тепло й захищає коріння від морозу. Домашнє добриво

Спаліть шкаралупу й отримаєте золу, багату на калій, цинк і фосфор. Посипте нею грядки або розведіть 3 ст. ложки на літр води — чудово підходить для поливу овочів чи кімнатних рослин. Дренаж для горщиків

Викладіть шар шкаралупи на дно перед посадкою. Це покращить водопроникність і запобігатиме загниванню коріння. Поживний настій

У банку з шкаралупою додайте ложку цукру й залийте водою. Через 10 днів отримаєте натуральний стимулятор росту — поливайте ним рослини раз на тиждень.

Чому це варто спробувати

Горіхова шкаралупа — екологічна, безпечна й безкоштовна альтернатива магазинним добривам. Вона покращує структуру ґрунту, підживлює рослини, утримує вологу та відлякує шкідників.

Корисна порада

Перед використанням шкаралупу краще подрібнити — так вона швидше розкладається та ефективніше насичує землю поживними речовинами. Частину шкаралупи можна додати в компост, щоб отримати ще більш цінне органічне добриво.

