Головна Дім та город Не викидай шкаралупу від горіхів — зроби з неї добриво

Не викидай шкаралупу від горіхів — зроби з неї добриво

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:36
Оновлено: 14:42
Як зробити добриво зі шкаралупи волоських горіхів - поради для дачників
Очищені волоські горіхи на столі. Фото: Decorexpro

Горіхова шкаралупа — не просто сміття, а справжнє природне добриво. Вона покращує структуру ґрунту, зберігає вологу, живить рослини та навіть відлякує шкідників. Використовуйте її з користю вдома, у саду й на городі.

Новини.LIVE розповідає, як використати шкаралупу волоських горіхів із користю для саду, городу та кімнатних рослин.

Читайте також:

Як використати шкаралупу волоського горіха

  1. Мульча для зими
    Подрібніть шкаралупу та насипте шаром до 2 см біля саджанців або квітів. Така мульча утримує вологу, зберігає тепло й захищає коріння від морозу.
  2. Домашнє добриво
    Спаліть шкаралупу й отримаєте золу, багату на калій, цинк і фосфор. Посипте нею грядки або розведіть 3 ст. ложки на літр води — чудово підходить для поливу овочів чи кімнатних рослин.
  3. Дренаж для горщиків
    Викладіть шар шкаралупи на дно перед посадкою. Це покращить водопроникність і запобігатиме загниванню коріння.
  4. Поживний настій
    У банку з шкаралупою додайте ложку цукру й залийте водою. Через 10 днів отримаєте натуральний стимулятор росту — поливайте ним рослини раз на тиждень.

Чому це варто спробувати

Горіхова шкаралупа — екологічна, безпечна й безкоштовна альтернатива магазинним добривам. Вона покращує структуру ґрунту, підживлює рослини, утримує вологу та відлякує шкідників.

Корисна порада

Перед використанням шкаралупу краще подрібнити — так вона швидше розкладається та ефективніше насичує землю поживними речовинами. Частину шкаралупи можна додати в компост, щоб отримати ще більш цінне органічне добриво.

Ми пояснювали те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Також розповідали про те, які три дерева не варто садити біля оселі.

Раніше повідомлялося про те, чим замінити побілку восени.

добрива поради город сад волоські горіхи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
