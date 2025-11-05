Як перетворити гарбузові обрізки на натуральне добриво для саду та городу - простий спосіб

Підготовка гарбуза до вирізання на Гелловін. Фото: Google

Не поспішайте викидати гарбуз після Геловіну — він може ще принести користь. З його решток легко зробити натуральне добриво, яке підживить ґрунт і допоможе вашим рослинам рости сильними та здоровими.

Новини.LIVE пояснює, як перетворити гарбузові обрізки на природний компост, повний поживних речовин.

Реклама

Читайте також:

Чому гарбуз — природне добриво

Гарбуз містить вітамін E, цинк, калій, фосфор і азот, які відновлюють структуру ґрунту. Азот допомагає зелені рости густішою, калій і фосфор зміцнюють коріння, а бор стимулює цвітіння. Таке добриво ідеально підходить для квітів, овочів і дерев, забезпечуючи їх природним живленням.

Як приготувати гарбузовий компост

Приберіть усе штучне — свічки, фарбу, блискітки чи пластик.

Видаліть насіння, щоб уникнути проростання (їх можна підсушити й з’їсти).

Подрібніть гарбуз — дрібні шматки швидше перегнивають.

Закомпостуйте: чергуйте гарбузові рештки з листям, травою чи соломою.

Перемішуйте купу кожні 2-3 тижні, щоб забезпечити кисень. Через кілька місяців отримаєте пухкий, темний і пахучий гумус.

Як використовувати добриво

Для грядок: насипте 2-3 см компосту і перемішайте з ґрунтом.

Для дерев: зробіть "кільце живлення" навколо крони.

Для газонів: розсипте тонкий шар і полийте водою.

Для кімнатних рослин: змішуйте з землею у пропорції 1:3.

Замість того щоб викидати гарбузи, дайте їм друге життя. Так ви не лише підживите землю, а й зменшите кількість відходів — простий і корисний внесок у довкілля.

Ми вже писали про те, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.

Детальніше розповідали про те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.