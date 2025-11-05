Відео
Головна Дім та город Не викидайте гарбузи — зробіть із них натуральне добриво

Не викидайте гарбузи — зробіть із них натуральне добриво

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 18:50
Оновлено: 20:33
Як перетворити гарбузові обрізки на натуральне добриво для саду та городу - простий спосіб
Підготовка гарбуза до вирізання на Гелловін. Фото: Google

Не поспішайте викидати гарбуз після Геловіну — він може ще принести користь. З його решток легко зробити натуральне добриво, яке підживить ґрунт і допоможе вашим рослинам рости сильними та здоровими.

Новини.LIVE пояснює, як перетворити гарбузові обрізки на природний компост, повний поживних речовин.

Читайте також:

Чому гарбуз — природне добриво

Гарбуз містить вітамін E, цинк, калій, фосфор і азот, які відновлюють структуру ґрунту. Азот допомагає зелені рости густішою, калій і фосфор зміцнюють коріння, а бор стимулює цвітіння. Таке добриво ідеально підходить для квітів, овочів і дерев, забезпечуючи їх природним живленням.

Як приготувати гарбузовий компост

  • Приберіть усе штучне — свічки, фарбу, блискітки чи пластик.
  • Видаліть насіння, щоб уникнути проростання (їх можна підсушити й з’їсти).
  • Подрібніть гарбуз — дрібні шматки швидше перегнивають.
  • Закомпостуйте: чергуйте гарбузові рештки з листям, травою чи соломою.
  • Перемішуйте купу кожні 2-3 тижні, щоб забезпечити кисень. Через кілька місяців отримаєте пухкий, темний і пахучий гумус.

Як використовувати добриво

  • Для грядок: насипте 2-3 см компосту і перемішайте з ґрунтом.
  • Для дерев: зробіть "кільце живлення" навколо крони.
  • Для газонів: розсипте тонкий шар і полийте водою.
  • Для кімнатних рослин: змішуйте з землею у пропорції 1:3.

Замість того щоб викидати гарбузи, дайте їм друге життя. Так ви не лише підживите землю, а й зменшите кількість відходів — простий і корисний внесок у довкілля.







добрива поради город сад обрізання Гарбуз
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
