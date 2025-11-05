Видео
Видео

Не выбрасывайте тыквы — сделайте из них натуральное удобрение

Не выбрасывайте тыквы — сделайте из них натуральное удобрение

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:50
обновлено: 20:33
Как превратить тыквенные обрезки в натуральное удобрение для сада и огорода - простой способ
Подготовка тыквы к вырезанию на Хэллоуин. Фото: Google

Не спешите выбрасывать тыкву после Хэллоуина — она может еще принести пользу. Из ее остатков легко сделать натуральное удобрение, которое подпитает почву и поможет вашим растениям расти сильными и здоровыми.

Новини.LIVE объясняет, как превратить тыквенные обрезки в природный компост, полный питательных веществ.

Читайте также:

Почему тыква — природное удобрение

Тыква содержит витамин E, цинк, калий, фосфор и азот, которые восстанавливают структуру почвы. Азот помогает зелени расти гуще, калий и фосфор укрепляют корни, а бор стимулирует цветение. Такое удобрение идеально подходит для цветов, овощей и деревьев, обеспечивая их естественным питанием.

Как приготовить тыквенный компост

  • Уберите все искусственное — свечи, краску, блестки или пластик.
  • Удалите семена, чтобы избежать прорастания (их можно подсушить и съесть).
  • Измельчите тыкву — мелкие куски быстрее перегнивают.
  • Закомпостируйте: чередуйте тыквенные остатки с листьями, травой или соломой.
  • Перемешивайте кучу каждые 2-3 недели, чтобы обеспечить кислород. Через несколько месяцев получите рыхлый, темный и пахучий гумус.

Как использовать удобрение

  • Для грядок: насыпьте 2-3 см компоста и перемешайте с почвой.
  • Для деревьев: сделайте "кольцо питания" вокруг кроны.
  • Для газонов: рассыпьте тонкий слой и полейте водой.
  • Для комнатных растений: смешивайте с землей в пропорции 1:3.

Вместо того чтобы выбрасывать тыквы, дайте им вторую жизнь. Так вы не только подпитаете землю, но и уменьшите количество отходов — простой и полезный вклад в окружающую среду.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
