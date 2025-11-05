Как превратить тыквенные обрезки в натуральное удобрение для сада и огорода - простой способ

Не выбрасывайте тыквы — сделайте из них натуральное удобрение
Не спешите выбрасывать тыкву после Хэллоуина — она может еще принести пользу. Из ее остатков легко сделать натуральное удобрение, которое подпитает почву и поможет вашим растениям расти сильными и здоровыми.
Новини.LIVE объясняет, как превратить тыквенные обрезки в природный компост, полный питательных веществ.
Почему тыква — природное удобрение
Тыква содержит витамин E, цинк, калий, фосфор и азот, которые восстанавливают структуру почвы. Азот помогает зелени расти гуще, калий и фосфор укрепляют корни, а бор стимулирует цветение. Такое удобрение идеально подходит для цветов, овощей и деревьев, обеспечивая их естественным питанием.
Как приготовить тыквенный компост
- Уберите все искусственное — свечи, краску, блестки или пластик.
- Удалите семена, чтобы избежать прорастания (их можно подсушить и съесть).
- Измельчите тыкву — мелкие куски быстрее перегнивают.
- Закомпостируйте: чередуйте тыквенные остатки с листьями, травой или соломой.
- Перемешивайте кучу каждые 2-3 недели, чтобы обеспечить кислород. Через несколько месяцев получите рыхлый, темный и пахучий гумус.
Как использовать удобрение
- Для грядок: насыпьте 2-3 см компоста и перемешайте с почвой.
- Для деревьев: сделайте "кольцо питания" вокруг кроны.
- Для газонов: рассыпьте тонкий слой и полейте водой.
- Для комнатных растений: смешивайте с землей в пропорции 1:3.
Вместо того чтобы выбрасывать тыквы, дайте им вторую жизнь. Так вы не только подпитаете землю, но и уменьшите количество отходов — простой и полезный вклад в окружающую среду.
