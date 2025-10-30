Как украсить дом на Хэллоуин 2025 - поделки из тыквы, которые создадут атмосферу праздника

Готовые тыквы на Хэллоуин. Фото: Freepik

Хэллоуин — это не только костюмы и конфеты, но и возможность создать дома настоящую осеннюю сказку. Лучший способ сделать это — собственноручные изделия из тыквы. Они станут ярким акцентом интерьера и создадут настроение праздника даже в самый пасмурный вечер.

Новини.LIVE собрали 5 лучших идей поделок из тыквы, которые легко сделать своими руками — даже за один час.

Тыква с клыками

Вырежьте крышку, уберите мякоть и нарисуйте контуры лица. Клыки сделайте из кусочков тыквы, насадите их на зубочистки — и монстр готов кусаться! Такая тыква смотрится эффектно в темноте, особенно если внутрь поставить свечу — свет создаст ощущение, будто чудовище ожило.

Классическое страшное лицо

Для объемного эффекта частично снимите кожуру вместо вырезания глаз или рта — тогда при свече мякоть будет светиться, будто тыква оживает. Можно использовать трафарет или придумать собственное выражение — от улыбки до жуткого оскала.

Лицо со стеблем-носом

Поставьте тыкву боком, чтобы стебель стал носом. Затем нарисуйте рот и глаза:

нарисуйте рот и глаза,

вырежьте рот ножом,

глаза раскрасьте черной краской или фломастером.

Фонарь с ручкой

Просверлите в тыкве отверстия в произвольном узоре, вставьте внутрь свечу и сделайте из проволоки ручку. Такая тыква превратится в элегантный фонарь, который украсит вход, балкон или подоконник и придаст мягкого праздничного света.

Мини-тыквы из теннисных мячиков

Это идея для квартиры:

раскрасьте оранжевые мячики фломастером,

нарисуйте улыбку или страшное лицо,

вставьте светодиод внутрь.

