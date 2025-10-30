Как украсить дом на Хэллоуин 2025 - поделки из тыквы, которые создадут атмосферу праздника

Создайте атмосферу Хэллоуина — пять лучших поделок из тыквы
Хэллоуин — это не только костюмы и конфеты, но и возможность создать дома настоящую осеннюю сказку. Лучший способ сделать это — собственноручные изделия из тыквы. Они станут ярким акцентом интерьера и создадут настроение праздника даже в самый пасмурный вечер.
Новини.LIVE собрали 5 лучших идей поделок из тыквы, которые легко сделать своими руками — даже за один час.
Тыква с клыками
Вырежьте крышку, уберите мякоть и нарисуйте контуры лица. Клыки сделайте из кусочков тыквы, насадите их на зубочистки — и монстр готов кусаться! Такая тыква смотрится эффектно в темноте, особенно если внутрь поставить свечу — свет создаст ощущение, будто чудовище ожило.
Классическое страшное лицо
Для объемного эффекта частично снимите кожуру вместо вырезания глаз или рта — тогда при свече мякоть будет светиться, будто тыква оживает. Можно использовать трафарет или придумать собственное выражение — от улыбки до жуткого оскала.
Лицо со стеблем-носом
Поставьте тыкву боком, чтобы стебель стал носом. Затем нарисуйте рот и глаза:
- нарисуйте рот и глаза,
- вырежьте рот ножом,
- глаза раскрасьте черной краской или фломастером.
Фонарь с ручкой
Просверлите в тыкве отверстия в произвольном узоре, вставьте внутрь свечу и сделайте из проволоки ручку. Такая тыква превратится в элегантный фонарь, который украсит вход, балкон или подоконник и придаст мягкого праздничного света.
Мини-тыквы из теннисных мячиков
Это идея для квартиры:
- раскрасьте оранжевые мячики фломастером,
- нарисуйте улыбку или страшное лицо,
- вставьте светодиод внутрь.
