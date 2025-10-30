Відео
Україна
Створіть атмосферу Геловіну — пʼять найкращих виробів із гарбуза

Створіть атмосферу Геловіну — пʼять найкращих виробів із гарбуза

Дата публікації: 30 жовтня 2025 18:30
Оновлено: 16:24
Як прикрасити дім на Хелловін 2025 - вироби з гарбуза, які створять атмосферу свята
Готові гарбузи на Геловін. Фото: Freepik

Геловін — це не лише костюми й цукерки, а й можливість створити вдома справжню осінню казку. Найкращий спосіб зробити це — власноручні вироби з гарбуза. Вони стануть яскравим акцентом інтер’єру та створять настрій свята навіть у найпохмуріший вечір.

Новини.LIVE зібрали 5 найкращих ідей виробів із гарбуза, які легко зробити власноруч — навіть за одну годину.

Читайте також:

Гарбуз із іклами

Виріжте кришку, приберіть м’якоть і намалюйте контури обличчя. Ікла зробіть із шматочків гарбуза, насадіть їх на зубочистки — і монстр готовий кусатися! Такий гарбуз виглядає ефектно в темряві, особливо якщо всередину поставити свічку — світло створить відчуття, ніби чудовисько ожило.

Класичне страшне обличчя

Для об’ємного ефекту частково зніміть шкірку замість вирізання очей чи рота — тоді при свічці м’якоть буде світитися, ніби гарбуз оживає. Можна використовувати трафарет або придумати власний вираз — від усмішки до моторошного оскалу.

Обличчя зі стеблом-носом

Поставте гарбуз боком, щоб стебло стало носом. Потім:

  • намалюйте рот і очі,
  • виріжте рот ножем,
  • очі розфарбуйте чорною фарбою або фломастером.

Ліхтар із ручкою

Просвердліть у гарбузі отвори у довільному візерунку, вставте всередину свічку та зробіть із дроту ручку. Такий гарбуз перетвориться на елегантний ліхтар, який прикрасить вхід, балкон або підвіконня й додасть м’якого святкового світла.

Міні-гарбузи з тенісних м’ячиків

Це ідея для квартири:

  • розфарбуйте помаранчеві м’ячики фломастером,
  • намалюйте усмішку або страшне обличчя,
  • вставте світлодіод усередину.

Ми пояснювали те, як створити святкових привидів із підручних матеріалів.

Також розповідали про те, які пристрої не можна підключати до подовжувача.

Раніше повідомлялося про те, як вибрати гарбуз, щоб він став яскравою окрасою свята.

поради будинок декор свято Гарбуз
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
