Як прикрасити дім на Хелловін 2025 - вироби з гарбуза, які створять атмосферу свята

Готові гарбузи на Геловін. Фото: Freepik

Геловін — це не лише костюми й цукерки, а й можливість створити вдома справжню осінню казку. Найкращий спосіб зробити це — власноручні вироби з гарбуза. Вони стануть яскравим акцентом інтер’єру та створять настрій свята навіть у найпохмуріший вечір.

Новини.LIVE зібрали 5 найкращих ідей виробів із гарбуза, які легко зробити власноруч — навіть за одну годину.

Гарбуз із іклами

Виріжте кришку, приберіть м’якоть і намалюйте контури обличчя. Ікла зробіть із шматочків гарбуза, насадіть їх на зубочистки — і монстр готовий кусатися! Такий гарбуз виглядає ефектно в темряві, особливо якщо всередину поставити свічку — світло створить відчуття, ніби чудовисько ожило.

Класичне страшне обличчя

Для об’ємного ефекту частково зніміть шкірку замість вирізання очей чи рота — тоді при свічці м’якоть буде світитися, ніби гарбуз оживає. Можна використовувати трафарет або придумати власний вираз — від усмішки до моторошного оскалу.

Обличчя зі стеблом-носом

Поставте гарбуз боком, щоб стебло стало носом. Потім:

намалюйте рот і очі,

виріжте рот ножем,

очі розфарбуйте чорною фарбою або фломастером.

Ліхтар із ручкою

Просвердліть у гарбузі отвори у довільному візерунку, вставте всередину свічку та зробіть із дроту ручку. Такий гарбуз перетвориться на елегантний ліхтар, який прикрасить вхід, балкон або підвіконня й додасть м’якого святкового світла.

Міні-гарбузи з тенісних м’ячиків

Це ідея для квартири:

розфарбуйте помаранчеві м’ячики фломастером,

намалюйте усмішку або страшне обличчя,

вставте світлодіод усередину.

