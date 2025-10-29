Відео
Україна
Обери гарбуз для Геловіну — щоб світильник виглядав ідеально

Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:10
Оновлено: 10:05
Як вибрати гарбуз для Геловіну - поради, щоб зробити ідеальний ліхтар
Готові світильники на Геловін. Фото: Freepik

Щоб створити ідеальний геловінський ліхтар, важливо правильно обрати гарбуз — не надто великий, але міцний і з рівною поверхнею. Саме від цього залежить, наскільки легко буде його вирізати й скільки часу він збереже форму.

Новини.LIVE підготували поради, як вибрати гарбуз, щоб він став яскравою окрасою свята.

Читайте також:

Як вибрати гарбуз для декору

Для святкового різьблення найкраще підходять середні гарбузи з тонкою шкіркою — їх легко вирізати, і вони не тріскаються. Звертайте увагу на:

  • Шкірку: гладка, без тріщин, плям чи вм’ятин.
  • Колір: рівномірний, насичений, без зелених ділянок.
  • Хвостик: твердий і сухий — ознака стиглості.
  • Вага: стиглий гарбуз здається важчим, ніж виглядає.

Щоб ліхтар стояв довше

Перед різьбленням гарбуз варто вимити й висушити. Усередині видаліть м’якоть і насіння, а краї зрізів можна злегка змастити олією — це сповільнить висихання. Не тримайте готовий ліхтар біля батареї чи в теплій кімнаті.

Який гарбуз обрати

Найзручніше вирізати з овочів правильної округлої або злегка сплюснутої форми. Вони стоять стійко й виглядають ефектно. Для дитячого декору обирайте менші гарбузи — легше вирізати та переносити.

Ми вже розповідали про те, як правильно боротися з паршею, щоб зберегти сад здоровим і продуктивним.

Також раніше пояснювали те, як посадити огірки в приміщенні.

Детальніше ми розповідали про те, як отримати якісне добриво без очікування кількох місяців.

поради будинок декор свято Гарбуз
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
