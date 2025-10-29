Як вибрати гарбуз для Геловіну - поради, щоб зробити ідеальний ліхтар

Готові світильники на Геловін. Фото: Freepik

Щоб створити ідеальний геловінський ліхтар, важливо правильно обрати гарбуз — не надто великий, але міцний і з рівною поверхнею. Саме від цього залежить, наскільки легко буде його вирізати й скільки часу він збереже форму.

Новини.LIVE підготували поради, як вибрати гарбуз, щоб він став яскравою окрасою свята.

Як вибрати гарбуз для декору

Для святкового різьблення найкраще підходять середні гарбузи з тонкою шкіркою — їх легко вирізати, і вони не тріскаються. Звертайте увагу на:

Шкірку: гладка, без тріщин, плям чи вм’ятин.

Колір: рівномірний, насичений, без зелених ділянок.

Хвостик: твердий і сухий — ознака стиглості.

Вага: стиглий гарбуз здається важчим, ніж виглядає.

Щоб ліхтар стояв довше

Перед різьбленням гарбуз варто вимити й висушити. Усередині видаліть м’якоть і насіння, а краї зрізів можна злегка змастити олією — це сповільнить висихання. Не тримайте готовий ліхтар біля батареї чи в теплій кімнаті.

Який гарбуз обрати

Найзручніше вирізати з овочів правильної округлої або злегка сплюснутої форми. Вони стоять стійко й виглядають ефектно. Для дитячого декору обирайте менші гарбузи — легше вирізати та переносити.

