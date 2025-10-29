Як вибрати гарбуз для Геловіну - поради, щоб зробити ідеальний ліхтар

Обери гарбуз для Геловіну — щоб світильник виглядав ідеально
Щоб створити ідеальний геловінський ліхтар, важливо правильно обрати гарбуз — не надто великий, але міцний і з рівною поверхнею. Саме від цього залежить, наскільки легко буде його вирізати й скільки часу він збереже форму.
Новини.LIVE підготували поради, як вибрати гарбуз, щоб він став яскравою окрасою свята.
Як вибрати гарбуз для декору
Для святкового різьблення найкраще підходять середні гарбузи з тонкою шкіркою — їх легко вирізати, і вони не тріскаються. Звертайте увагу на:
- Шкірку: гладка, без тріщин, плям чи вм’ятин.
- Колір: рівномірний, насичений, без зелених ділянок.
- Хвостик: твердий і сухий — ознака стиглості.
- Вага: стиглий гарбуз здається важчим, ніж виглядає.
Щоб ліхтар стояв довше
Перед різьбленням гарбуз варто вимити й висушити. Усередині видаліть м’якоть і насіння, а краї зрізів можна злегка змастити олією — це сповільнить висихання. Не тримайте готовий ліхтар біля батареї чи в теплій кімнаті.
Який гарбуз обрати
Найзручніше вирізати з овочів правильної округлої або злегка сплюснутої форми. Вони стоять стійко й виглядають ефектно. Для дитячого декору обирайте менші гарбузи — легше вирізати та переносити.
