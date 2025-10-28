Як зробити компост із листя за 18 днів - швидкий спосіб приготування добрива восени

Збір опалого листя. Фото: Shutterstock

Опале листя — не сміття, а безкоштовне джерело поживних речовин для вашого городу. З нього можна зробити якісне добриво, яке покращує структуру ґрунту та живить рослини. І найцікавіше — отримати готовий компост можна всього за 18 днів.

Новини.LIVE пояснює, як правильно скласти шари, підтримати тепло й отримати якісне добриво без очікування кількох місяців.

Чому варто робити компост із листя

Компост — це органічне добриво, яке покращує структуру ґрунту, підвищує родючість і замінює хімічні підживлення. Опале листя ідеально підходить для цього, бо містить вуглець, калій і кальцій, потрібні рослинам.

Швидкий спосіб — компост за 18 днів

Щоб пришвидшити процес, компостну купу потрібно формувати шарами:

нижній шар — 25 см листя;

далі — тонкий шар свіжого гною (джерело азоту);

потім знову листя.

Такий "листковий пиріг" запускає природне нагрівання до 50 °C, за якого розкладання йде у 3-4 рази швидше.

Як утримати тепло

Щоб компост не охолонув навіть у заморозки, накрийте купу старою ковдрою чи плівкою, залишивши отвори для повітря. Перевертайте лише раз на тиждень, щоб не втратити тепло, і поливайте тільки теплою водою, якщо маса пересихає.

