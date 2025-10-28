Відео
Швидкий компост із листя — урожайне добриво за 18 днів

Швидкий компост із листя — урожайне добриво за 18 днів

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 02:45
Оновлено: 15:41
Як зробити компост із листя за 18 днів - швидкий спосіб приготування добрива восени
Збір опалого листя. Фото: Shutterstock

Опале листя — не сміття, а безкоштовне джерело поживних речовин для вашого городу. З нього можна зробити якісне добриво, яке покращує структуру ґрунту та живить рослини. І найцікавіше — отримати готовий компост можна всього за 18 днів.

Новини.LIVE пояснює, як правильно скласти шари, підтримати тепло й отримати якісне добриво без очікування кількох місяців.

Читайте також:

Чому варто робити компост із листя

Компост — це органічне добриво, яке покращує структуру ґрунту, підвищує родючість і замінює хімічні підживлення. Опале листя ідеально підходить для цього, бо містить вуглець, калій і кальцій, потрібні рослинам.

Швидкий спосіб — компост за 18 днів

Щоб пришвидшити процес, компостну купу потрібно формувати шарами:

  • нижній шар — 25 см листя;
  • далі — тонкий шар свіжого гною (джерело азоту);
  • потім знову листя.

Такий "листковий пиріг" запускає природне нагрівання до 50 °C, за якого розкладання йде у 3-4 рази швидше.

Як утримати тепло

Щоб компост не охолонув навіть у заморозки, накрийте купу старою ковдрою чи плівкою, залишивши отвори для повітря. Перевертайте лише раз на тиждень, щоб не втратити тепло, і поливайте тільки теплою водою, якщо маса пересихає.

Ми вже писали про те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Раніше пояснювали те, як допомогти ремонтантній малині дозріти восени.

Детальніше розповідали про те, як посіяти кріп на зиму вдома чи на дачі.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
