Как сделать компост из листьев за 18 дней - быстрый способ приготовления удобрения осенью

Опавшие листья — не мусор, а бесплатный источник питательных веществ для вашего огорода. Из них можно сделать качественное удобрение, которое улучшает структуру почвы и питает растения. И самое интересное — получить готовый компост можно всего за 18 дней.

Новини.LIVE объясняет, как правильно сложить слои, поддержать тепло и получить качественное удобрение без ожидания нескольких месяцев.

Почему стоит делать компост из листьев

Компост — это органическое удобрение, которое улучшает структуру почвы, повышает плодородие и заменяет химические подкормки. Опавшие листья идеально подходят для этого, так как содержат углерод, калий и кальций, необходимые растениям.

Быстрый способ — компост за 18 дней

Чтобы ускорить процесс, компостную кучу нужно формировать слоями:

нижний слой — 25 см листьев;

далее — тонкий слой свежего навоза (источник азота);

затем снова листья.

Такой "листовой пирог" запускает естественный нагрев до 50 °C, при котором разложение идет в 3-4 раза быстрее.

Как удержать тепло

Чтобы компост не остыл даже в заморозки, накройте кучу старым одеялом или пленкой, оставив отверстия для воздуха. Переворачивайте лишь раз в неделю, чтобы не потерять тепло, и поливайте только теплой водой, если масса пересыхает.

