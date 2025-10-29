Как выбрать тыкву для Хэллоуина - советы, чтобы сделать идеальный фонарь

Готовые светильники на Хэллоуин. Фото: Freepik

Чтобы создать идеальный хэллоуинский фонарь, важно правильно выбрать тыкву — не слишком большую, но крепкую и с ровной поверхностью. Именно от этого зависит, насколько легко будет ее вырезать и сколько времени она сохранит форму.

Новини.LIVE подготовили советы, как выбрать тыкву, чтобы она стала ярким украшением праздника.

Реклама

Читайте также:

Как выбрать тыкву для декора

Для праздничной резьбы лучше всего подходят средние тыквы с тонкой кожурой — их легко вырезать, и они не трескаются. Обращайте внимание на:

Кожуру: гладкая, без трещин, пятен или вмятин.

Цвет: равномерный, насыщенный, без зеленых участков.

Хвостик: твердый и сухой — признак спелости.

Вес: спелая тыква кажется тяжелее, чем выглядит.

Чтобы фонарь стоял дольше

Перед резьбой тыкву стоит вымыть и высушить. Внутри удалите мякоть и семечки, а края срезов можно слегка смазать маслом — это замедлит высыхание. Не держите готовый фонарь возле батареи или в теплой комнате.

Какую тыкву выбрать

Удобнее всего вырезать из овощей правильной округлой или слегка сплюснутой формы. Они стоят устойчиво и выглядят эффектно. Для детского декора выбирайте меньшие тыквы — легче вырезать и переносить.

Мы уже рассказывали о том, как правильно бороться с паршой, чтобы сохранить сад здоровым и продуктивным.

Также ранее объясняли то, как посадить огурцы в помещении.

Подробнее мы рассказывали о том, как получить качественное удобрение без ожидания нескольких месяцев.