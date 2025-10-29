Как выбрать тыкву для Хэллоуина - советы, чтобы сделать идеальный фонарь

Выбери тыкву для Хэллоуина — чтобы светильник выглядел идеально
Чтобы создать идеальный хэллоуинский фонарь, важно правильно выбрать тыкву — не слишком большую, но крепкую и с ровной поверхностью. Именно от этого зависит, насколько легко будет ее вырезать и сколько времени она сохранит форму.
Новини.LIVE подготовили советы, как выбрать тыкву, чтобы она стала ярким украшением праздника.
Как выбрать тыкву для декора
Для праздничной резьбы лучше всего подходят средние тыквы с тонкой кожурой — их легко вырезать, и они не трескаются. Обращайте внимание на:
- Кожуру: гладкая, без трещин, пятен или вмятин.
- Цвет: равномерный, насыщенный, без зеленых участков.
- Хвостик: твердый и сухой — признак спелости.
- Вес: спелая тыква кажется тяжелее, чем выглядит.
Чтобы фонарь стоял дольше
Перед резьбой тыкву стоит вымыть и высушить. Внутри удалите мякоть и семечки, а края срезов можно слегка смазать маслом — это замедлит высыхание. Не держите готовый фонарь возле батареи или в теплой комнате.
Какую тыкву выбрать
Удобнее всего вырезать из овощей правильной округлой или слегка сплюснутой формы. Они стоят устойчиво и выглядят эффектно. Для детского декора выбирайте меньшие тыквы — легче вырезать и переносить.
