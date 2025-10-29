Видео
Выбери тыкву для Хэллоуина — чтобы светильник выглядел идеально

29 октября 2025 10:10
обновлено: 10:05
Как выбрать тыкву для Хэллоуина - советы, чтобы сделать идеальный фонарь
Готовые светильники на Хэллоуин. Фото: Freepik

Чтобы создать идеальный хэллоуинский фонарь, важно правильно выбрать тыкву — не слишком большую, но крепкую и с ровной поверхностью. Именно от этого зависит, насколько легко будет ее вырезать и сколько времени она сохранит форму.

Новини.LIVE подготовили советы, как выбрать тыкву, чтобы она стала ярким украшением праздника.

Как выбрать тыкву для декора

Для праздничной резьбы лучше всего подходят средние тыквы с тонкой кожурой — их легко вырезать, и они не трескаются. Обращайте внимание на:

  • Кожуру: гладкая, без трещин, пятен или вмятин.
  • Цвет: равномерный, насыщенный, без зеленых участков.
  • Хвостик: твердый и сухой — признак спелости.
  • Вес: спелая тыква кажется тяжелее, чем выглядит.

Чтобы фонарь стоял дольше

Перед резьбой тыкву стоит вымыть и высушить. Внутри удалите мякоть и семечки, а края срезов можно слегка смазать маслом — это замедлит высыхание. Не держите готовый фонарь возле батареи или в теплой комнате.

Какую тыкву выбрать

Удобнее всего вырезать из овощей правильной округлой или слегка сплюснутой формы. Они стоят устойчиво и выглядят эффектно. Для детского декора выбирайте меньшие тыквы — легче вырезать и переносить.

