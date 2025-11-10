Как сделать удобрение из скорлупы грецких орехов - советы для дачников

Очищенные грецкие орехи на столе. Фото: Decorexpro

Ореховая скорлупа — не просто мусор, а настоящее природное удобрение. Она улучшает структуру почвы, сохраняет влагу, питает растения и даже отпугивает вредителей. Используйте ее с пользой дома, в саду и на огороде.

Новини.LIVE рассказывает, как использовать скорлупу грецких орехов с пользой для сада, огорода и комнатных растений.

Как использовать скорлупу грецкого ореха

Мульча для зимы

Измельчите скорлупу и насыпьте слоем до 2 см возле саженцев или цветов. Такая мульча удерживает влагу, сохраняет тепло и защищает корни от мороза. Домашнее удобрение

Сожгите скорлупу и получите золу, богатую калием, цинком и фосфором. Посыпьте ею грядки или разведите 3 ст. ложки на литр воды — прекрасно подходит для полива овощей или комнатных растений. Дренаж для горшков

Выложите слой скорлупы на дно перед посадкой. Это улучшит водопроницаемость и предотвратит загнивание корней. Питательный настой

В банку со скорлупой добавьте ложку сахара и залейте водой. Через 10 дней получите натуральный стимулятор роста — поливайте им растения раз в неделю.

Почему это стоит попробовать

Ореховая скорлупа — экологичная, безопасная и бесплатная альтернатива магазинным удобрениям. Она улучшает структуру почвы, подпитывает растения, удерживает влагу и отпугивает вредителей.

Полезный совет

Перед использованием скорлупу лучше измельчить — так она быстрее разлагается и эффективнее насыщает землю питательными веществами. Часть скорлупы можно добавить в компост, чтобы получить еще более ценное органическое удобрение.

