Как сделать удобрение из скорлупы грецких орехов - советы для дачников

Не выбрасывай скорлупу от орехов — сделай из нее удобрение
Ореховая скорлупа — не просто мусор, а настоящее природное удобрение. Она улучшает структуру почвы, сохраняет влагу, питает растения и даже отпугивает вредителей. Используйте ее с пользой дома, в саду и на огороде.
Новини.LIVE рассказывает, как использовать скорлупу грецких орехов с пользой для сада, огорода и комнатных растений.
Как использовать скорлупу грецкого ореха
- Мульча для зимы
Измельчите скорлупу и насыпьте слоем до 2 см возле саженцев или цветов. Такая мульча удерживает влагу, сохраняет тепло и защищает корни от мороза.
- Домашнее удобрение
Сожгите скорлупу и получите золу, богатую калием, цинком и фосфором. Посыпьте ею грядки или разведите 3 ст. ложки на литр воды — прекрасно подходит для полива овощей или комнатных растений.
- Дренаж для горшков
Выложите слой скорлупы на дно перед посадкой. Это улучшит водопроницаемость и предотвратит загнивание корней.
- Питательный настой
В банку со скорлупой добавьте ложку сахара и залейте водой. Через 10 дней получите натуральный стимулятор роста — поливайте им растения раз в неделю.
Почему это стоит попробовать
Ореховая скорлупа — экологичная, безопасная и бесплатная альтернатива магазинным удобрениям. Она улучшает структуру почвы, подпитывает растения, удерживает влагу и отпугивает вредителей.
Полезный совет
Перед использованием скорлупу лучше измельчить — так она быстрее разлагается и эффективнее насыщает землю питательными веществами. Часть скорлупы можно добавить в компост, чтобы получить еще более ценное органическое удобрение.
