Главная Дом и огород Не выбрасывай скорлупу от орехов — сделай из нее удобрение

Не выбрасывай скорлупу от орехов — сделай из нее удобрение

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 14:36
обновлено: 14:42
Как сделать удобрение из скорлупы грецких орехов - советы для дачников
Очищенные грецкие орехи на столе. Фото: Decorexpro

Ореховая скорлупа — не просто мусор, а настоящее природное удобрение. Она улучшает структуру почвы, сохраняет влагу, питает растения и даже отпугивает вредителей. Используйте ее с пользой дома, в саду и на огороде.

Новини.LIVE рассказывает, как использовать скорлупу грецких орехов с пользой для сада, огорода и комнатных растений.

Как использовать скорлупу грецкого ореха

  1. Мульча для зимы
    Измельчите скорлупу и насыпьте слоем до 2 см возле саженцев или цветов. Такая мульча удерживает влагу, сохраняет тепло и защищает корни от мороза.
  2. Домашнее удобрение
    Сожгите скорлупу и получите золу, богатую калием, цинком и фосфором. Посыпьте ею грядки или разведите 3 ст. ложки на литр воды — прекрасно подходит для полива овощей или комнатных растений.
  3. Дренаж для горшков
    Выложите слой скорлупы на дно перед посадкой. Это улучшит водопроницаемость и предотвратит загнивание корней.
  4. Питательный настой
    В банку со скорлупой добавьте ложку сахара и залейте водой. Через 10 дней получите натуральный стимулятор роста — поливайте им растения раз в неделю.

Почему это стоит попробовать

Ореховая скорлупа — экологичная, безопасная и бесплатная альтернатива магазинным удобрениям. Она улучшает структуру почвы, подпитывает растения, удерживает влагу и отпугивает вредителей.

Полезный совет

Перед использованием скорлупу лучше измельчить — так она быстрее разлагается и эффективнее насыщает землю питательными веществами. Часть скорлупы можно добавить в компост, чтобы получить еще более ценное органическое удобрение.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
