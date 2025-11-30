Чому жовтіє листя герані і як врятувати рослину - дріжджове підживлення та поради

Як зупинити пожовтіння герані — порада від садівників
Жовтіння листя герані майже завжди сигналізує про проблеми з умовами вирощування — від неправильного поливу до нестачі світла чи ослаблення рослини. Є простий спосіб швидко повернути їй зелений колір і здоровий вигляд.
Новини.LIVE розповідає, як підживити герань, щоб вона відновилася вже за кілька днів.
Чому герань жовтіє
Листя герані змінює колір через помилки у догляді:
- Надлишок або нестача освітлення — пряме сонце дає опіки, тінь спричиняє блідість.
- Порушення поливу — застій вологи або пересихання ґрунту.
- Холод узимку — герань чутлива до низьких температур.
- Шкідники — павутинний кліщ та попелиця виснажують рослину.
Дріжджове підживлення, що повертає зелений колір
Рецепт швидкого і дієвого способу "оживити" герань:
- 1 г сухих дріжджів
- 1 л теплої води
- 1 ст. л. цукру
- Настояти 2 години, потім розвести водою у пропорції 1:5.
Як застосувати
- Полити герань двічі на рік, не частіше.
- Перед внесенням — пролити рослину чистою водою.
- Дотримуватися дозування, щоб не спровокувати перегодовування.
Коли чекати ефект
Ефект проявляється вже протягом кількох днів: листя помітно зеленіє, герань оживає, виглядає свіжішою й міцнішою, а рослина поступово відновлює ріст і повертається до свого здорового стану.
Ми вже писали про те, як зробити дієвий засіб, щоб мурахи зникли за кілька днів.
Раніше пояснювали те, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту.
Детальніше розповідали про те, як зробити еліксир для швидкого перегнивання компосту.
Читайте Новини.LIVE!