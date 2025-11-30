Чому жовтіє листя герані і як врятувати рослину - дріжджове підживлення та поради

Герані у горщиках. Фото: Freepik

Жовтіння листя герані майже завжди сигналізує про проблеми з умовами вирощування — від неправильного поливу до нестачі світла чи ослаблення рослини. Є простий спосіб швидко повернути їй зелений колір і здоровий вигляд.

Новини.LIVE розповідає, як підживити герань, щоб вона відновилася вже за кілька днів.

Реклама

Читайте також:

Чому герань жовтіє

Листя герані змінює колір через помилки у догляді:

Надлишок або нестача освітлення — пряме сонце дає опіки, тінь спричиняє блідість.

Порушення поливу — застій вологи або пересихання ґрунту.

Холод узимку — герань чутлива до низьких температур.

Шкідники — павутинний кліщ та попелиця виснажують рослину.

Дріжджове підживлення, що повертає зелений колір

Рецепт швидкого і дієвого способу "оживити" герань:

1 г сухих дріжджів

1 л теплої води

1 ст. л. цукру

Настояти 2 години, потім розвести водою у пропорції 1:5.

Як застосувати

Полити герань двічі на рік, не частіше.

Перед внесенням — пролити рослину чистою водою.

Дотримуватися дозування, щоб не спровокувати перегодовування.

Коли чекати ефект

Ефект проявляється вже протягом кількох днів: листя помітно зеленіє, герань оживає, виглядає свіжішою й міцнішою, а рослина поступово відновлює ріст і повертається до свого здорового стану.

Ми вже писали про те, як зробити дієвий засіб, щоб мурахи зникли за кілька днів.

Раніше пояснювали те, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту.

Детальніше розповідали про те, як зробити еліксир для швидкого перегнивання компосту.