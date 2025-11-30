Відео
Головна Дім та город Як зупинити пожовтіння герані — порада від садівників

Як зупинити пожовтіння герані — порада від садівників

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 01:12
Чому жовтіє листя герані і як врятувати рослину - дріжджове підживлення та поради
Герані у горщиках. Фото: Freepik

Жовтіння листя герані майже завжди сигналізує про проблеми з умовами вирощування — від неправильного поливу до нестачі світла чи ослаблення рослини. Є простий спосіб швидко повернути їй зелений колір і здоровий вигляд.

Новини.LIVE розповідає, як підживити герань, щоб вона відновилася вже за кілька днів.

Читайте також:

Чому герань жовтіє

Листя герані змінює колір через помилки у догляді:

  • Надлишок або нестача освітлення — пряме сонце дає опіки, тінь спричиняє блідість.
  • Порушення поливу — застій вологи або пересихання ґрунту.
  • Холод узимку — герань чутлива до низьких температур.
  • Шкідники — павутинний кліщ та попелиця виснажують рослину.

Дріжджове підживлення, що повертає зелений колір

Рецепт швидкого і дієвого способу "оживити" герань:

  • 1 г сухих дріжджів
  • 1 л теплої води
  • 1 ст. л. цукру
  • Настояти 2 години, потім розвести водою у пропорції 1:5.

Як застосувати

  • Полити герань двічі на рік, не частіше.
  • Перед внесенням — пролити рослину чистою водою.
  • Дотримуватися дозування, щоб не спровокувати перегодовування.

Коли чекати ефект

Ефект проявляється вже протягом кількох днів: листя помітно зеленіє, герань оживає, виглядає свіжішою й міцнішою, а рослина поступово відновлює ріст і повертається до свого здорового стану.

Ми вже писали про те, як зробити дієвий засіб, щоб мурахи зникли за кілька днів.

Раніше пояснювали те, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту.

Детальніше розповідали про те, як зробити еліксир для швидкого перегнивання компосту.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
