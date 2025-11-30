Почему желтеют листья герани и как спасти растение - дрожжевая подкормка и советы

Как остановить пожелтение герани — совет от садоводов
Желтение листьев герани почти всегда сигнализирует о проблемах с условиями выращивания — от неправильного полива до недостатка света или ослабления растения. Есть простой способ быстро вернуть ему зеленый цвет и здоровый вид.
как подкормить герань, чтобы она восстановилась уже через несколько дней.
Почему герань желтеет
Листья герани меняют цвет из-за ошибок в уходе:
- Избыток или недостаток освещения — прямое солнце дает ожоги, тень вызывает бледность.
- Нарушение полива — застой влаги или пересыхание почвы.
- Холод зимой — герань чувствительна к низким температурам.
- Вредители — паутинный клещ и тля истощают растение.
Дрожжевая подкормка, возвращающая зеленый цвет
Рецепт быстрого и действенного способа "оживить" герань:
- 1 г сухих дрожжей
- 1 л теплой воды
- 1 ст. л. сахара
- Настоять 2 часа, затем развести водой в пропорции 1:5.
Как применить
- Полить герань дважды в год, не чаще.
- Перед внесением — пролить растение чистой водой.
- Соблюдать дозировку, чтобы не спровоцировать перекармливание.
Когда ждать эффект
Эффект проявляется уже в течение нескольких дней: листья заметно зеленеют, герань оживает, выглядит свежее и крепче, а растение постепенно восстанавливает рост и возвращается к своему здоровому состоянию.
