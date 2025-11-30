Почему желтеют листья герани и как спасти растение - дрожжевая подкормка и советы

Герани в горшках. Фото: Freepik

Желтение листьев герани почти всегда сигнализирует о проблемах с условиями выращивания — от неправильного полива до недостатка света или ослабления растения. Есть простой способ быстро вернуть ему зеленый цвет и здоровый вид.

рассказывает, как подкормить герань, чтобы она восстановилась уже через несколько дней.

Почему герань желтеет

Листья герани меняют цвет из-за ошибок в уходе:

Избыток или недостаток освещения — прямое солнце дает ожоги, тень вызывает бледность.

Нарушение полива — застой влаги или пересыхание почвы.

Холод зимой — герань чувствительна к низким температурам.

Вредители — паутинный клещ и тля истощают растение.

Дрожжевая подкормка, возвращающая зеленый цвет

Рецепт быстрого и действенного способа "оживить" герань:

1 г сухих дрожжей

1 л теплой воды

1 ст. л. сахара

Настоять 2 часа, затем развести водой в пропорции 1:5.

Как применить

Полить герань дважды в год, не чаще.

Перед внесением — пролить растение чистой водой.

Соблюдать дозировку, чтобы не спровоцировать перекармливание.

Когда ждать эффект

Эффект проявляется уже в течение нескольких дней: листья заметно зеленеют, герань оживает, выглядит свежее и крепче, а растение постепенно восстанавливает рост и возвращается к своему здоровому состоянию.

