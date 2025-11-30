Видео
Главная Дом и огород Как остановить пожелтение герани — совет от садоводов

Как остановить пожелтение герани — совет от садоводов

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 01:12
Почему желтеют листья герани и как спасти растение - дрожжевая подкормка и советы
Герани в горшках. Фото: Freepik

Желтение листьев герани почти всегда сигнализирует о проблемах с условиями выращивания — от неправильного полива до недостатка света или ослабления растения. Есть простой способ быстро вернуть ему зеленый цвет и здоровый вид.

Новини.LIVE рассказывает, как подкормить герань, чтобы она восстановилась уже через несколько дней.

Читайте также:

Почему герань желтеет

Листья герани меняют цвет из-за ошибок в уходе:

  • Избыток или недостаток освещения — прямое солнце дает ожоги, тень вызывает бледность.
  • Нарушение полива — застой влаги или пересыхание почвы.
  • Холод зимой — герань чувствительна к низким температурам.
  • Вредители — паутинный клещ и тля истощают растение.

Дрожжевая подкормка, возвращающая зеленый цвет

Рецепт быстрого и действенного способа "оживить" герань:

  • 1 г сухих дрожжей
  • 1 л теплой воды
  • 1 ст. л. сахара
  • Настоять 2 часа, затем развести водой в пропорции 1:5.

Как применить

  • Полить герань дважды в год, не чаще.
  • Перед внесением — пролить растение чистой водой.
  • Соблюдать дозировку, чтобы не спровоцировать перекармливание.

Когда ждать эффект

Эффект проявляется уже в течение нескольких дней: листья заметно зеленеют, герань оживает, выглядит свежее и крепче, а растение постепенно восстанавливает рост и возвращается к своему здоровому состоянию.

Мы уже писали о том, как сделать действенное средство, чтобы муравьи исчезли за несколько дней.

Ранее объясняли то, как эффективно вывести пырей с участка без вреда для почвы.

Подробнее рассказывали о том, как сделать эликсир для быстрого перегнивания компоста.

растения цветы советы дом подкормка герань
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
