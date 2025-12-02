Видео
Главная Дом и огород Когда сажать чеснок в декабре — надо ли это делать

Когда сажать чеснок в декабре — надо ли это делать

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 07:32
Можно ли сажать озимый чеснок в декабре - когда это оправдано и какие условия нужны
Человек сажает чеснок на огороде. Фото: iStockphoto

Озимый чеснок можно высаживать даже в декабре, если почва не промерзла и держится стабильная прохлада. При правильных условиях такая посадка хорошо укореняется и дает сильный урожай.

Новини.LIVE объясняет, когда зимняя посадка чеснока дает хороший результат и как не ошибиться.

Читайте также:

Можно ли сажать озимый чеснок в декабре

Несмотря на скепсис многих дачников, декабрьская высадка чеснока возможна. Главное условие — почва должна оставаться непромерзшей. При температуре от +3 до +6 °С днем и легких ночных заморозков, зубки хорошо укореняются и не гниют.

Условия, при которых зимняя посадка будет успешной

  • Температура стабильно ниже +15 °С несколько ночей.
  • Почва мягкая, без корки льда.
  • Днем — легкий "плюс", ночью — минус 1-3 °С.
  • Отсутствие сильных оттепелей и резких скачков погоды.

Такие условия позволяют чесноку начать укоренение, но не прорасти слишком рано.

Как подготовить грядку и высадить чеснок

Перед посадкой грядку стоит подкормить перегноем или компостом — органика удерживает тепло и улучшает весенний старт растения. После высадки обязательно добавляют мульчу из соломы, коры, листьев или опилок, чтобы защитить землю от промерзания.

  • Глубина посадки зимой — 7-10 см (глубже, чем осенью);
  • Междурядья оставляют стандартные — 10-15 см;
  • Мульчу кладут толстым слоем для стабильной температуры.

Что дает поздний посев

Декабрьская высадка дает урожай на несколько недель позже, но чеснок получается крепким, устойчивым к болезням и хорошо хранится. При правильных условиях зимняя посадка ничем не уступает традиционной осенней.

Мы уже писали о том, как подкормить герань, чтобы она восстановилась уже через несколько дней.

Ранее объясняли то, как подготовить хвойные к морозам, чтобы они гарантированно перезимовали.

Подробнее рассказывали о том, что именно портит компост зимой и как этого избежать.

