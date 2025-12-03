Відео
Головна Дім та город Пересадка кімнатних рослин у грудні 2025 — місячний календар

Пересадка кімнатних рослин у грудні 2025 — місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 07:32
Коли пересаджувати кімнатні квіти в грудні - сприятливі та несприятливі дні за місячним календарем
Жінка пересаджує свійські рослини. Фото: Freepik

Грудень не вважають найкращим місяцем для пересадки кімнатних рослин, але місячний календар виділяє кілька днів, коли процедура буде безпечнішою. Саме в ці періоди рослини легше адаптуються.

Новини.LIVE розповідає, коли можна пересаджувати квіти в грудні та коли цього робити не варто.

Читайте також:

Сприятливі дні для пересадки в грудні

У зимовий період рослини перебувають у стані сповільненого росту, тому пересадка допускається лише у найсприятливіші фази місяця. За місячним календарем цього року пересаджувати можна у такі дні:

  • 3-5 грудня — зростаючий Місяць, хороша приживаність;
  • 9-11 грудня — період активної енергії коренів;
  • 18-19 грудня — м’які дні для обережної пересадки;
  • 27-29 грудня — сприятливий час для перевалки й оновлення ґрунту.

Коли пересаджувати не можна

У грудні є дні, коли краще не чіпати квіти — вони болісно реагують на пересадку:

  • 1-2 грудня — молодик;
  • 6 грудня — перехід у фазу, що пригнічує ріст;
  • 12-16 грудня — повний місяць і кілька днів після нього;
  • 20-23 грудня — спад енергії та високий стрес для коренів.

У ці дні допускається лише мінімальний догляд без втручання в ґрунт.

Які рослини можна пересаджувати взимку

У грудні краще пересаджувати тільки ті рослини, які:

  • страждають від загнивання або пересушення коріння;
  • переросли горщик і корені виходять назовні;
  • були куплені в магазинному ґрунті;
  • потребують термінового лікування.

Як пересаджувати в грудні без ризиків

Використовуйте теплу воду, легкий ґрунт, робіть перевалку, а не повну пересадку. Після процедури тримайте квітку в теплі, без протягів та без добрив протягом 2 тижнів.

Ми пояснювали те, як правильно чистити сніг, щоб не зіпсувати покриття.

Також розповідали про те, які іграшки та прикраси не варто вішати цього року.

Раніше повідомлялося про те, як легко прибрати сажу взимку, навіть коли камін працює щодня.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
