Главная Дом и огород Пересадка комнатных растений в декабре 2025 — лунный календарь

Пересадка комнатных растений в декабре 2025 — лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:32
Когда пересаживать комнатные цветы в декабре - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю
Женщина пересаживает домашние растения. Фото: Freepik

Декабрь не считают лучшим месяцем для пересадки комнатных растений, но лунный календарь выделяет несколько дней, когда процедура будет более безопасной. Именно в эти периоды растения легче адаптируются.

Новини.LIVE рассказывает, когда можно пересаживать цветы в декабре и когда этого делать не стоит.

Читайте также:

Благоприятные дни для пересадки в декабре

В зимний период растения находятся в состоянии замедленного роста, поэтому пересадка допускается только в самые благоприятные фазы месяца. По лунному календарю в этом году пересаживать можно в такие дни:

  • 3-5 декабря — растущая Луна, хорошая приживаемость;
  • 9-11 декабря — период активной энергии корней;
  • 18-19 декабря — мягкие дни для осторожной пересадки;
  • 27-29 декабря — благоприятное время для перевалки и обновления почвы.

Когда пересаживать нельзя

В декабре есть дни, когда лучше не трогать цветы — они болезненно реагируют на пересадку:

  • 1-2 декабря — новолуние;
  • 6 декабря — переход в фазу, подавляющую рост;
  • 12-16 декабря — полнолуние и несколько дней после него;
  • 20-23 декабря — спад энергии и высокий стресс для корней.

В эти дни допускается лишь минимальный уход без вмешательства в почву.

Какие растения можно пересаживать зимой

В декабре лучше пересаживать только те растения, которые:

  • страдают от загнивания или пересушивания корней;
  • переросли горшок и корни выходят наружу;
  • были куплены в магазинном грунте;
  • нуждаются в срочном лечении.

Как пересаживать в декабре без рисков

Используйте теплую воду, легкий грунт, делайте перевалку, а не полную пересадку. После процедуры держите цветок в тепле, без сквозняков и без удобрений в течение 2 недель.

Мы объясняли то, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.

Также рассказывали о том, какие игрушки и украшения не стоит вешать в этом году.

Ранее сообщалось о том, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
