Когда пересаживать комнатные цветы в декабре - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Пересадка комнатных растений в декабре 2025 — лунный календарь
Декабрь не считают лучшим месяцем для пересадки комнатных растений, но лунный календарь выделяет несколько дней, когда процедура будет более безопасной. Именно в эти периоды растения легче адаптируются.
Благоприятные дни для пересадки в декабре
В зимний период растения находятся в состоянии замедленного роста, поэтому пересадка допускается только в самые благоприятные фазы месяца. По лунному календарю в этом году пересаживать можно в такие дни:
- 3-5 декабря — растущая Луна, хорошая приживаемость;
- 9-11 декабря — период активной энергии корней;
- 18-19 декабря — мягкие дни для осторожной пересадки;
- 27-29 декабря — благоприятное время для перевалки и обновления почвы.
Когда пересаживать нельзя
В декабре есть дни, когда лучше не трогать цветы — они болезненно реагируют на пересадку:
- 1-2 декабря — новолуние;
- 6 декабря — переход в фазу, подавляющую рост;
- 12-16 декабря — полнолуние и несколько дней после него;
- 20-23 декабря — спад энергии и высокий стресс для корней.
В эти дни допускается лишь минимальный уход без вмешательства в почву.
Какие растения можно пересаживать зимой
В декабре лучше пересаживать только те растения, которые:
- страдают от загнивания или пересушивания корней;
- переросли горшок и корни выходят наружу;
- были куплены в магазинном грунте;
- нуждаются в срочном лечении.
Как пересаживать в декабре без рисков
Используйте теплую воду, легкий грунт, делайте перевалку, а не полную пересадку. После процедуры держите цветок в тепле, без сквозняков и без удобрений в течение 2 недель.
