Когда пересаживать комнатные цветы в декабре - благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Женщина пересаживает домашние растения. Фото: Freepik

Декабрь не считают лучшим месяцем для пересадки комнатных растений, но лунный календарь выделяет несколько дней, когда процедура будет более безопасной. Именно в эти периоды растения легче адаптируются.

Благоприятные дни для пересадки в декабре

В зимний период растения находятся в состоянии замедленного роста, поэтому пересадка допускается только в самые благоприятные фазы месяца. По лунному календарю в этом году пересаживать можно в такие дни:

3-5 декабря — растущая Луна, хорошая приживаемость;

9-11 декабря — период активной энергии корней;

18-19 декабря — мягкие дни для осторожной пересадки;

27-29 декабря — благоприятное время для перевалки и обновления почвы.

Когда пересаживать нельзя

В декабре есть дни, когда лучше не трогать цветы — они болезненно реагируют на пересадку:

1-2 декабря — новолуние;

6 декабря — переход в фазу, подавляющую рост;

12-16 декабря — полнолуние и несколько дней после него;

20-23 декабря — спад энергии и высокий стресс для корней.

В эти дни допускается лишь минимальный уход без вмешательства в почву.

Какие растения можно пересаживать зимой

В декабре лучше пересаживать только те растения, которые:

страдают от загнивания или пересушивания корней;

переросли горшок и корни выходят наружу;

были куплены в магазинном грунте;

нуждаются в срочном лечении.

Как пересаживать в декабре без рисков

Используйте теплую воду, легкий грунт, делайте перевалку, а не полную пересадку. После процедуры держите цветок в тепле, без сквозняков и без удобрений в течение 2 недель.

