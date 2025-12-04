Видео
Главная Дом и огород Обрезка деревьев в декабре — советы, которые работают зимой

Обрезка деревьев в декабре — советы, которые работают зимой

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:36
Можно ли обрезать деревья зимой - правила безопасной зимней обрезки и пределы температур
Человек обрезает дерево в саду. Фото: iStockphoto

Декабрьская обрезка деревьев считается спорной, но в мягкую погоду ее реально провести без риска для сада. При правильных условиях такая процедура помогает сохранить форму кроны и подготовить растения к активному росту весной.

Новини.LIVE объясняет, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

Читайте также:

Безопасна ли обрезка деревьев в декабре

Решение о зимней обрезке зависит от климата. В регионах с мягкой зимой процедуру можно проводить, если температура не опускается ниже -10°C. Именно холод ниже этой отметки делает обрезку травматичной: ткани дерева становятся хрупкими, а срезы восстанавливаются дольше.

Когда именно зимняя обрезка является удачной

В периоде покоя дерево переносит обрезку легче, чем весной во время активного сокодвижения. Декабрь считается приемлемым месяцем при условии стабильной неглубокой температуры.

В это время можно:

  • формировать крону кустарников и деревьев;
  • обрезать яблони и груши для лучшего плодоношения;
  • удалять больные и сухие ветки — это разрешено круглый год.

Какие деревья реагируют лучше всего

Плодовые культуры, входящие в глубокий период покоя, хорошо переносят зимнее вмешательство. Это особенно актуально для садов, где деревья имеют чрезмерный прирост или давно не формировались.

Почему важно обрезать правильно

Несвоевременная или неправильная обрезка может ослабить дерево, а зимняя — наоборот помогает уменьшить стресс и снизить риск заражения болезнями. Главное — избегать морозов, работать с острым инструментом и не задевать молодые слабые ветки.

Мы уже писали о том, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.

Ранее объясняли то, когда можно пересаживать цветы в декабре и когда этого делать не стоит.

Подробнее рассказывали о том, какие культуры стоит сеять в конце года.

деревья зима огород сад обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
