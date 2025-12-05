Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Сажайте этот цветок именно в декабре — секрет обильного цветения

Сажайте этот цветок именно в декабре — секрет обильного цветения

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 07:32
Как правильно сажать декабриста в декабре - условия, почва, уход и советы для обильного цветения
Декабрист в горшке возле окна. Фото: iStockphoto

Некоторые зимние цветы нуждаются в посадке именно в начале декабря. В это время растение лучше укореняется, быстрее адаптируется и закладывает больше бутонов для весеннего цветения.

Новини.LIVE объясняет, какой цветок высаживают в этот период и как сделать это правильно.

Реклама
Читайте также:

Почему сажать надо именно в начале декабря

Декабрист (Schlumbergera) и другие зимние цветы формируют бутоны осенью, поэтому декабрьская посадка дает достаточно времени для укрепления корневой системы. Если отложить процесс, растение дольше адаптируется, слабее растет и может не зацвести весной. Начало зимы — оптимальный период, когда температура и условия способствуют развитию.

Как правильно посадить декабриста

Правильная почва

  • Рыхлая, питательная смесь.
  • Листовая земля, перегной и песок.
  • Хороший дренаж обязателен.

Подготовка растения

  • Осмотрите черенок или луковицу.
  • Удалите сухие или поврежденные участки.
  • Сажайте только здоровый материал.

Глубина посадки

  • Основание немного заглубляют в почву.
  • Верхушка должна оставаться над поверхностью, чтобы не возникло гниение.

Уход после посадки

После высадки декабристу нужен умеренный полив и рассеянный свет. Температура 18-20 °С без резких колебаний — лучшая для формирования корней. В первые недели важно избегать чрезмерной влаги и яркого солнца, чтобы не остановить развитие бутонов.

Мы уже писали о том, где ставить монстеру и как ухаживать за ней в зимнюю пору.

Ранее сообщалось о том, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

Также мы объясняли то, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.

растения декабрь советы домашние цветы декабрист
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации