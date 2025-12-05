Как правильно сажать декабриста в декабре - условия, почва, уход и советы для обильного цветения

Декабрист в горшке возле окна. Фото: iStockphoto

Некоторые зимние цветы нуждаются в посадке именно в начале декабря. В это время растение лучше укореняется, быстрее адаптируется и закладывает больше бутонов для весеннего цветения.

Новини.LIVE объясняет, какой цветок высаживают в этот период и как сделать это правильно.

Реклама

Читайте также:

Почему сажать надо именно в начале декабря

Декабрист (Schlumbergera) и другие зимние цветы формируют бутоны осенью, поэтому декабрьская посадка дает достаточно времени для укрепления корневой системы. Если отложить процесс, растение дольше адаптируется, слабее растет и может не зацвести весной. Начало зимы — оптимальный период, когда температура и условия способствуют развитию.

Как правильно посадить декабриста

Правильная почва

Рыхлая, питательная смесь.

Листовая земля, перегной и песок.

Хороший дренаж обязателен.

Подготовка растения

Осмотрите черенок или луковицу.

Удалите сухие или поврежденные участки.

Сажайте только здоровый материал.

Глубина посадки

Основание немного заглубляют в почву.

Верхушка должна оставаться над поверхностью, чтобы не возникло гниение.

Уход после посадки

После высадки декабристу нужен умеренный полив и рассеянный свет. Температура 18-20 °С без резких колебаний — лучшая для формирования корней. В первые недели важно избегать чрезмерной влаги и яркого солнца, чтобы не остановить развитие бутонов.

Мы уже писали о том, где ставить монстеру и как ухаживать за ней в зимнюю пору.

Ранее сообщалось о том, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

Также мы объясняли то, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.