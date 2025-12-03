Как ухаживать за монстерой зимой - правильное место, свет, влажность и полив

Что нужно монстере зимой, чтобы она продолжала расти
Зимой монстера часто останавливает рост из-за нехватки света, холода и пересушенного воздуха. Если изменить местоположение и обеспечить растению базовые условия, оно сможет продолжать развиваться даже в холодный сезон.
Новини.LIVE объясняет, где ставить монстеру и как ухаживать за ней в зимнее время.
Почему монстера останавливает рост зимой
В холодное время растение реагирует на короткий день, прохладу и пересушенный воздух. Это приводит к замедлению роста, появлению желтизны на листьях и сухих краев. Монстера — тропическое растение, поэтому ее зимняя устойчивость зависит от правильных условий.
Где ставить монстеру зимой
Лучшее место — возле южного окна, где растение получает максимум естественного света. Важно избегать сквозняков, резких перепадов температур и близости к батарее. Оптимальный режим — 18-24°C.
Полезно помнить:
- не ставить монстеру возле дверей или холодных окон;
- не прижимать к радиатору — листья сохнут;
- обеспечить стабильную температуру без скачков.
Как поливать и увлажнять монстеру зимой
В отопительный сезон воздух становится сухим, поэтому растению нужна дополнительная влага — подойдет увлажнитель или опрыскивание водой. Поливать зимой нужно реже, избегая переувлажнения.
- Верхний полив: лить воду до появления стока, слить избыток через 30 минут;
- Нижний полив: поставить горшок в воду на 15 минут для укрепления корней.
Желтые листья при влажной почве — признак гниения корней, сухие края — недостаток воды.
Минимальный уход, дающий результат
Зимой монстере нужен лишь базовый уход: свет, тепло, немного влажности и ограниченный полив. Удобрения стоит вносить не чаще чем раз в месяц. При таких условиях растение не только переживет холодный сезон, но и продолжит расти.
Мы уже рассказывали о том, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.
Также ранее объясняли то, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.
Подробнее мы рассказывали о том, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.
Читайте Новини.LIVE!