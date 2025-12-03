Как ухаживать за монстерой зимой - правильное место, свет, влажность и полив

Большая монстера в доме. Фото: Freepik

Зимой монстера часто останавливает рост из-за нехватки света, холода и пересушенного воздуха. Если изменить местоположение и обеспечить растению базовые условия, оно сможет продолжать развиваться даже в холодный сезон.

Новини.LIVE объясняет, где ставить монстеру и как ухаживать за ней в зимнее время.

Реклама

Читайте также:

Почему монстера останавливает рост зимой

В холодное время растение реагирует на короткий день, прохладу и пересушенный воздух. Это приводит к замедлению роста, появлению желтизны на листьях и сухих краев. Монстера — тропическое растение, поэтому ее зимняя устойчивость зависит от правильных условий.

Где ставить монстеру зимой

Лучшее место — возле южного окна, где растение получает максимум естественного света. Важно избегать сквозняков, резких перепадов температур и близости к батарее. Оптимальный режим — 18-24°C.

Полезно помнить:

не ставить монстеру возле дверей или холодных окон;

не прижимать к радиатору — листья сохнут;

обеспечить стабильную температуру без скачков.

Как поливать и увлажнять монстеру зимой

В отопительный сезон воздух становится сухим, поэтому растению нужна дополнительная влага — подойдет увлажнитель или опрыскивание водой. Поливать зимой нужно реже, избегая переувлажнения.

Верхний полив: лить воду до появления стока, слить избыток через 30 минут;

Нижний полив: поставить горшок в воду на 15 минут для укрепления корней.

Желтые листья при влажной почве — признак гниения корней, сухие края — недостаток воды.

Минимальный уход, дающий результат

Зимой монстере нужен лишь базовый уход: свет, тепло, немного влажности и ограниченный полив. Удобрения стоит вносить не чаще чем раз в месяц. При таких условиях растение не только переживет холодный сезон, но и продолжит расти.

Мы уже рассказывали о том, как легко убрать сажу зимой, даже когда камин работает ежедневно.

Также ранее объясняли то, какие растения особенно чувствительны к холоду и куда их лучше переставить.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно чистить снег, чтобы не испортить покрытие.