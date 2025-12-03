Як доглядати за монстерою взимку - правильне місце, світло, вологість і полив

Велика монстера у будинку. Фото: Freepik

Взимку монстера часто зупиняє ріст через брак світла, холод і пересушене повітря. Якщо змінити місце розташування та забезпечити рослині базові умови, вона зможе продовжувати розвиватися навіть у холодний сезон.

Новини.LIVE пояснює, де ставити монстеру та як доглядати за нею в зимову пору.

Чому монстера зупиняє ріст узимку

У холодну пору рослина реагує на короткий день, прохолоду та пересушене повітря. Це призводить до уповільнення росту, появи жовтизни на листі й сухих країв. Монстера — тропічна рослина, тому її зимова стійкість залежить від правильних умов.

Де ставити монстеру взимку

Найкраще місце — біля південного вікна, де рослина отримує максимум природного світла. Важливо уникати протягів, різких перепадів температур і близькості до батареї. Оптимальний режим — 18-24°C.

Корисно пам’ятати:

не ставити монстеру біля дверей чи холодних вікон;

не притискати до радіатора — листя сохне;

забезпечити стабільну температуру без стрибків.

Як поливати та зволожувати монстеру взимку

В опалювальний сезон повітря стає сухим, тому рослині потрібна додаткова волога — підійде зволожувач чи обприскування водою. Поливати взимку потрібно рідше, уникаючи перезволоження.

Верхній полив: лити воду до появи стоку, злити надлишок через 30 хвилин;

Нижній полив: поставити горщик у воду на 15 хвилин для зміцнення коренів.

Жовті листки при вологому ґрунті — ознака гниття коренів, сухі краї — нестача води.

Мінімальний догляд, що дає результат

Узимку монстері потрібен лише базовий догляд: світло, тепло, трохи вологості й обмежений полив. Добрива варто вносити не частіше ніж раз на місяць. За таких умов рослина не тільки переживе холодний сезон, а й продовжить зростати.

