Можно ли высаживать тюльпаны в декабре - условия, температуры и правила посадки

Тюльпаны обычно сажают осенью, но и в декабре луковицы все еще можно высадить — главное, чтобы почва не была промерзшей. Правильно выбранный момент поможет растениям укорениться и обеспечит цветение весной.

Новини.LIVE объясняет, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.

Можно ли сажать тюльпаны в декабре

Оптимальное время посадки — сентябрь-ноябрь, когда земля теплая и луковицы успевают укорениться. Но если вы пропустили этот период, декабрьская посадка тоже возможна. Садоводы подчеркивают: важна не дата, а состояние почвы. Если земля еще не промерзла и легко поддается обработке — тюльпаны можно высаживать.

На что обратить внимание перед посадкой

Луковицы стоит сажать сразу после покупки — долгое хранение высушивает и портит их. Перед высадкой проверьте, достаточно ли холодная, но не твердая почва. Поздняя посадка может сместить сроки цветения, однако растение все равно адаптируется при условии правильного ухода.

Основные правила:

Высаживайте луковицы на глубину до 20 см.

Оставляйте 10 см между растениями.

Регулярно осматривайте материал перед посадкой.

В контейнерах обеспечивайте качественный дренаж.

Как защитить тюльпаны от морозов

Если после посадки прогнозируют резкое похолодание, грядку нужно утеплить. Для этого подходят картон, мульча или пузырчатая пленка — такая защита поможет луковицам успешно перезимовать. Весной тюльпаны дадут пышные бутоны, если не пренебрегать уходом.

