Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Поздние сорта яблок будут лежать месяцами — проверенный способ

Поздние сорта яблок будут лежать месяцами — проверенный способ

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 22:33
Как правильно хранить поздние сорта яблок - условия, тара и способы продления лежкости
Мужчина держит ящик с яблоками. Фото: Freepik

Поздние сорта яблок могут лежать до весны, если правильно их подготовить и создать оптимальные условия. Важно отсортировать урожай, обеспечить вентиляцию и избегать контакта плодов между собой.

Новини.LIVE рассказывает, как продлить свежесть яблок до нового урожая.

Реклама
Читайте также:

Почему важно правильно подготовить яблоки

Поздние сорта от природы хорошо хранятся, но только при условии, что плоды не травмированы и не касаются друг друга. Даже небольшая царапина запускает процесс порчи и быстро портит соседние яблоки.

Как подготовить яблоки к хранению

  • Отсортируйте по размеру — мелкие, средние и крупные хранятся по-разному.
  • Отдельно отложите поврежденные плоды — их нужно использовать первыми.
  • Укладывайте свободно — между яблоками должен быть воздушный промежуток.

Для дополнительной защиты каждый плод можно завернуть в бумагу.

Условия для долгого хранения

Лучше всего яблоки зимуют в подвале или погребе с температурой от 0 до +4°C и влажностью около 85-90%. Плоды можно пересыпать опилками или соломой, но стоит учесть риск появления мышей. В ящиках каждый слой стоит перекладывать картоном или бумагой.

Если нет подвала

Жителям квартир подойдет утепленный застекленный балкон. Важно лишь защитить ящики от промерзания и следить, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Дополнительный слой картона или ткани поможет сохранить тепло.

Мы уже писали о том, как оформить туи к Новому году и создать сказочную атмосферу во дворе.

Ранее сообщалось о том, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.

Также мы объясняли то, когда зимняя посадка чеснока дает хороший результат и как не ошибиться.

урожай советы яблоки эффективные способы хранение дома
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации