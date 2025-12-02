Как правильно хранить поздние сорта яблок - условия, тара и способы продления лежкости

Мужчина держит ящик с яблоками. Фото: Freepik

Поздние сорта яблок могут лежать до весны, если правильно их подготовить и создать оптимальные условия. Важно отсортировать урожай, обеспечить вентиляцию и избегать контакта плодов между собой.

Новини.LIVE рассказывает, как продлить свежесть яблок до нового урожая.

Реклама

Читайте также:

Почему важно правильно подготовить яблоки

Поздние сорта от природы хорошо хранятся, но только при условии, что плоды не травмированы и не касаются друг друга. Даже небольшая царапина запускает процесс порчи и быстро портит соседние яблоки.

Как подготовить яблоки к хранению

Отсортируйте по размеру — мелкие, средние и крупные хранятся по-разному.

Отдельно отложите поврежденные плоды — их нужно использовать первыми.

Укладывайте свободно — между яблоками должен быть воздушный промежуток.

Для дополнительной защиты каждый плод можно завернуть в бумагу.

Условия для долгого хранения

Лучше всего яблоки зимуют в подвале или погребе с температурой от 0 до +4°C и влажностью около 85-90%. Плоды можно пересыпать опилками или соломой, но стоит учесть риск появления мышей. В ящиках каждый слой стоит перекладывать картоном или бумагой.

Если нет подвала

Жителям квартир подойдет утепленный застекленный балкон. Важно лишь защитить ящики от промерзания и следить, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Дополнительный слой картона или ткани поможет сохранить тепло.

Мы уже писали о том, как оформить туи к Новому году и создать сказочную атмосферу во дворе.

Ранее сообщалось о том, как правильно обматывать деревья и чем можно заменить бинт.

Также мы объясняли то, когда зимняя посадка чеснока дает хороший результат и как не ошибиться.