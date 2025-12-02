Как правильно хранить поздние сорта яблок - условия, тара и способы продления лежкости

Поздние сорта яблок будут лежать месяцами — проверенный способ
Поздние сорта яблок могут лежать до весны, если правильно их подготовить и создать оптимальные условия. Важно отсортировать урожай, обеспечить вентиляцию и избегать контакта плодов между собой.
Почему важно правильно подготовить яблоки
Поздние сорта от природы хорошо хранятся, но только при условии, что плоды не травмированы и не касаются друг друга. Даже небольшая царапина запускает процесс порчи и быстро портит соседние яблоки.
Как подготовить яблоки к хранению
- Отсортируйте по размеру — мелкие, средние и крупные хранятся по-разному.
- Отдельно отложите поврежденные плоды — их нужно использовать первыми.
- Укладывайте свободно — между яблоками должен быть воздушный промежуток.
Для дополнительной защиты каждый плод можно завернуть в бумагу.
Условия для долгого хранения
Лучше всего яблоки зимуют в подвале или погребе с температурой от 0 до +4°C и влажностью около 85-90%. Плоды можно пересыпать опилками или соломой, но стоит учесть риск появления мышей. В ящиках каждый слой стоит перекладывать картоном или бумагой.
Если нет подвала
Жителям квартир подойдет утепленный застекленный балкон. Важно лишь защитить ящики от промерзания и следить, чтобы температура не опускалась ниже нуля. Дополнительный слой картона или ткани поможет сохранить тепло.
