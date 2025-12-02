Як правильно зберігати пізні сорти яблук - умови, тара та способи подовження лежкості

Пізні сорти яблук лежатимуть місяцями — перевірений спосіб
Пізні сорти яблук можуть лежати до весни, якщо правильно їх підготувати та створити оптимальні умови. Важливо відсортувати урожай, забезпечити вентиляцію й уникати контакту плодів між собою.
Новини.LIVE розповідає, як продовжити свіжість яблук до нового врожаю.
Чому важливо правильно підготувати яблука
Пізні сорти від природи добре зберігаються, але лише за умов, що плоди не травмовані та не торкаються один одного. Навіть невелика подряпина запускає процес псування й швидко псує сусідні яблука.
Як підготувати яблука до зберігання
- Посортуйте за розміром — дрібні, середні та великі зберігаються по-різному.
- Окремо відкладіть пошкоджені плоди — їх потрібно використати першими.
- Укладайте вільно — між яблуками має бути повітряний проміжок.
Для додаткового захисту кожен плід можна загорнути в папір.
Умови для довгого зберігання
Найкраще яблука зимують у підвалі чи погребі з температурою від 0 до +4°C та вологістю близько 85-90%. Плоди можна пересипати тирсою чи соломою, але варто врахувати ризик появи мишей. У ящиках кожен шар варто перекладати картоном або папером.
Якщо немає підвалу
Жителям квартир підійде утеплений засклений балкон. Важливо лише захистити ящики від промерзання та стежити, щоб температура не опускалася нижче нуля. Додатковий шар картону або тканини допоможе зберегти тепло.
