Як сіяти кріп у грудні - підзимовий посів, норма насіння та підготовка грядки

Підзимовий посів кропу у грудні забезпечує ранні та густі сходи навесні. Насіння проходить природне загартування і прокльовується дружною "щіткою", щойно ґрунт теплішає.

Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Чому варто сіяти кріп у грудні

Підзимовий посів дозволяє насінню пройти природну стратифікацію — воно загартовується, не боїться морозів і швидше проростає навесні. Завдяки цьому сходи з’являються одразу після прогрівання ґрунту, формуючи густий зелений "килим".

Коли сіяти кріп під зиму

Сіяти можна тоді, коли температура стабільно тримається біля 0 °C, а ґрунт охолов до 2-4 °C. Орієнтири:

кінець листопада — початок грудня;

насіння має залишатися сухим;

невеликий сніг не заважає — його легко прибрати.

Підготовка грядки

Щоб отримати щільну зелень навесні, грядку готують заздалегідь:

прибрати бур’яни;

перекопати;

внести відро компосту або перегною на 1 м²;

додати 1-2 ложки мінерального добрива;

розрівняти поверхню.

Як правильно посіяти

Борозенки роблять глибиною до 2 см, з інтервалом 10-15 см. Поради:

висівати сухе насіння;

норма — 3-4 г на м²;

сіяти густіше, ніж навесні;

засипати борозни сухою землею або торфом.

Після посіву грядку не поливають, а утеплюють 3-5 см мульчі та, за потреби, накривають лапником чи агроволокном.

