Як сіяти кріп у грудні - підзимовий посів, норма насіння та підготовка грядки

Чи варто саджати кріп узимку — переваги грудневого посіву
Підзимовий посів кропу у грудні забезпечує ранні та густі сходи навесні. Насіння проходить природне загартування і прокльовується дружною "щіткою", щойно ґрунт теплішає.
Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.
Чому варто сіяти кріп у грудні
Підзимовий посів дозволяє насінню пройти природну стратифікацію — воно загартовується, не боїться морозів і швидше проростає навесні. Завдяки цьому сходи з’являються одразу після прогрівання ґрунту, формуючи густий зелений "килим".
Коли сіяти кріп під зиму
Сіяти можна тоді, коли температура стабільно тримається біля 0 °C, а ґрунт охолов до 2-4 °C. Орієнтири:
- кінець листопада — початок грудня;
- насіння має залишатися сухим;
- невеликий сніг не заважає — його легко прибрати.
Підготовка грядки
Щоб отримати щільну зелень навесні, грядку готують заздалегідь:
- прибрати бур’яни;
- перекопати;
- внести відро компосту або перегною на 1 м²;
- додати 1-2 ложки мінерального добрива;
- розрівняти поверхню.
Як правильно посіяти
Борозенки роблять глибиною до 2 см, з інтервалом 10-15 см. Поради:
- висівати сухе насіння;
- норма — 3-4 г на м²;
- сіяти густіше, ніж навесні;
- засипати борозни сухою землею або торфом.
Після посіву грядку не поливають, а утеплюють 3-5 см мульчі та, за потреби, накривають лапником чи агроволокном.
