Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чи варто саджати кріп узимку — переваги грудневого посіву

Чи варто саджати кріп узимку — переваги грудневого посіву

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 07:32
Як сіяти кріп у грудні - підзимовий посів, норма насіння та підготовка грядки
Людина сіє кріп. Фото: Backyard Boss

Підзимовий посів кропу у грудні забезпечує ранні та густі сходи навесні. Насіння проходить природне загартування і прокльовується дружною "щіткою", щойно ґрунт теплішає.

Новини.LIVE розповідає, коли і як правильно сіяти кріп у зиму, щоб отримати потужний весняний урожай.

Реклама
Читайте також:

Чому варто сіяти кріп у грудні

Підзимовий посів дозволяє насінню пройти природну стратифікацію — воно загартовується, не боїться морозів і швидше проростає навесні. Завдяки цьому сходи з’являються одразу після прогрівання ґрунту, формуючи густий зелений "килим".

Коли сіяти кріп під зиму

Сіяти можна тоді, коли температура стабільно тримається біля 0 °C, а ґрунт охолов до 2-4 °C. Орієнтири:

  • кінець листопада — початок грудня;
  • насіння має залишатися сухим;
  • невеликий сніг не заважає — його легко прибрати.

Підготовка грядки

Щоб отримати щільну зелень навесні, грядку готують заздалегідь:

  • прибрати бур’яни;
  • перекопати;
  • внести відро компосту або перегною на 1 м²;
  • додати 1-2 ложки мінерального добрива;
  • розрівняти поверхню.

Як правильно посіяти

Борозенки роблять глибиною до 2 см, з інтервалом 10-15 см. Поради:

  • висівати сухе насіння;
  • норма — 3-4 г на м²;
  • сіяти густіше, ніж навесні;
  • засипати борозни сухою землею або торфом.

Після посіву грядку не поливають, а утеплюють 3-5 см мульчі та, за потреби, накривають лапником чи агроволокном.

Ми пояснювали те, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.

Також розповідали про те, коли можна пересаджувати квіти в грудні та коли цього робити не варто.

Раніше повідомлялося про те, коли зимова посадка допустима та як правильно висаджувати цибулини.

поради город кріп сад посів ефективні способи
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації