Україна
Главная Дом и огород Стоит ли сажать укроп зимой — преимущества декабрьского посева

Стоит ли сажать укроп зимой — преимущества декабрьского посева

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 07:32
Как сеять укроп в декабре - подзимний посев, норма семян и подготовка грядки
Человек сеет укроп. Фото: Backyard Boss

Подзимний посев укропа в декабре обеспечивает ранние и густые всходы весной. Семена проходят естественную закалку и проклевываются дружной "щеткой", как только почва теплеет.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Читайте также:

Почему стоит сеять укроп в декабре

Подзимний посев позволяет семенам пройти естественную стратификацию — они закаляются, не боятся морозов и быстрее прорастают весной. Благодаря этому всходы появляются сразу после прогревания почвы, формируя густой зеленый "ковер".

Когда сеять укроп под зиму

Сеять можно тогда, когда температура стабильно держится около 0 °C, а почва остыла до 2-4 °C. Ориентиры:

  • конец ноября — начало декабря;
  • семена должны оставаться сухими;
  • небольшой снег не мешает — его легко убрать.

Подготовка грядки

Чтобы получить плотную зелень весной, грядку готовят заранее:

  • убрать сорняки;
  • перекопать;
  • внести ведро компоста или перегноя на 1 м²;
  • добавить 1-2 ложки минерального удобрения;
  • разровнять поверхность.

Как правильно посеять

Бороздки делают глубиной до 2 см, с интервалом 10-15 см. Советы:

  • высевать сухие семена;
  • норма - 3-4 г на м²;
  • сеять гуще, чем весной;
  • засыпать борозды сухой землей или торфом.

После посева грядку не поливают, а утепляют 3-5 см мульчи и, при необходимости, накрывают лапником или агроволокном.

Мы объясняли то, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

Также рассказывали о том, когда можно пересаживать цветы в декабре и когда этого делать не стоит.

Ранее сообщалось о том, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.

Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
