Как сеять укроп в декабре - подзимний посев, норма семян и подготовка грядки

Человек сеет укроп. Фото: Backyard Boss

Подзимний посев укропа в декабре обеспечивает ранние и густые всходы весной. Семена проходят естественную закалку и проклевываются дружной "щеткой", как только почва теплеет.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.

Почему стоит сеять укроп в декабре

Подзимний посев позволяет семенам пройти естественную стратификацию — они закаляются, не боятся морозов и быстрее прорастают весной. Благодаря этому всходы появляются сразу после прогревания почвы, формируя густой зеленый "ковер".

Когда сеять укроп под зиму

Сеять можно тогда, когда температура стабильно держится около 0 °C, а почва остыла до 2-4 °C. Ориентиры:

конец ноября — начало декабря;

семена должны оставаться сухими;

небольшой снег не мешает — его легко убрать.

Подготовка грядки

Чтобы получить плотную зелень весной, грядку готовят заранее:

убрать сорняки;

перекопать;

внести ведро компоста или перегноя на 1 м²;

добавить 1-2 ложки минерального удобрения;

разровнять поверхность.

Как правильно посеять

Бороздки делают глубиной до 2 см, с интервалом 10-15 см. Советы:

высевать сухие семена;

норма - 3-4 г на м²;

сеять гуще, чем весной;

засыпать борозды сухой землей или торфом.

После посева грядку не поливают, а утепляют 3-5 см мульчи и, при необходимости, накрывают лапником или агроволокном.

