Как сеять укроп в декабре - подзимний посев, норма семян и подготовка грядки

Стоит ли сажать укроп зимой — преимущества декабрьского посева
Подзимний посев укропа в декабре обеспечивает ранние и густые всходы весной. Семена проходят естественную закалку и проклевываются дружной "щеткой", как только почва теплеет.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно сеять укроп в зиму, чтобы получить мощный весенний урожай.
Почему стоит сеять укроп в декабре
Подзимний посев позволяет семенам пройти естественную стратификацию — они закаляются, не боятся морозов и быстрее прорастают весной. Благодаря этому всходы появляются сразу после прогревания почвы, формируя густой зеленый "ковер".
Когда сеять укроп под зиму
Сеять можно тогда, когда температура стабильно держится около 0 °C, а почва остыла до 2-4 °C. Ориентиры:
- конец ноября — начало декабря;
- семена должны оставаться сухими;
- небольшой снег не мешает — его легко убрать.
Подготовка грядки
Чтобы получить плотную зелень весной, грядку готовят заранее:
- убрать сорняки;
- перекопать;
- внести ведро компоста или перегноя на 1 м²;
- добавить 1-2 ложки минерального удобрения;
- разровнять поверхность.
Как правильно посеять
Бороздки делают глубиной до 2 см, с интервалом 10-15 см. Советы:
- высевать сухие семена;
- норма - 3-4 г на м²;
- сеять гуще, чем весной;
- засыпать борозды сухой землей или торфом.
После посева грядку не поливают, а утепляют 3-5 см мульчи и, при необходимости, накрывают лапником или агроволокном.
