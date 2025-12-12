Видео
Видео

Главная Дом и огород Не игнорируйте эти признаки — растение просит пересадки зимой

Не игнорируйте эти признаки — растение просит пересадки зимой

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 14:30
Когда пересаживать комнатные растения зимой - признаки проблем с корнями, горшком и почвой
Девушка пересаживает комнатные цветы. Фото: iStockphoto

Хотя комнатные растения обычно пересаживают весной, иногда зимой они подают сигналы, что ждать до тепла опасно. Проблемы с корнями или почвой могут быстро навредить растению.

Новини.LIVE объясняет, в каких случаях зимняя пересадка необходима.

Проблемы с корневой системой

Если корни видны через прозрачный горшок, они должны быть светлые, белые или желтоватые. Потемнение, коричневые участки или пятна на листьях — сигнал, что корни загнивают. В таком случае пересадка нужна немедленно, иначе растение может не дожить до весны.

Почва удерживает слишком много влаги

Зимой вода испаряется медленнее, поэтому плотная почва становится опасной. Если земля долго остается мокрой, это приводит к загниванию, особенно у суккулентов. При пересадке почву делают рыхлой, добавляя перлит, вермикулит, кокосовый торф, диатомит, цеолит или древесный уголь.

Неподходящий размер горшка

Слишком большой горшок — типичная зимняя ошибка. Избыток почвы накапливает воду, а небольшая корневая система не может ее поглотить, что вызывает гниение. Горшок должен быть лишь на 1-2 см больше корней. Многие растения лучше растут даже в тесных горшках.

Как пересадить растение зимой

Пересаживать нужно максимально осторожно, не повреждая корни. Используйте рыхлый субстрат, подбирайте горшок по размеру и обеспечивайте дополнительное фитоосвещение, чтобы растение быстрее адаптировалось к зимним условиям.

зима цветы советы дом эффективные способы комнатные растения
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
