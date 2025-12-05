Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Шесть способов повысить морозостойкость деревьев в саду

Шесть способов повысить морозостойкость деревьев в саду

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 23:45
Как повысить морозостойкость плодовых деревьев - 6 действий для защиты сада зимой
Деревья в заснеженном саду. Фото: Pixabay

Морозы могут повреждать как нежные, так и традиционные сорта плодовых деревьев, но правильная подготовка помогает сохранить сад без потерь. Важно вовремя укрепить дерево и защитить его корни и крону.

Новини.LIVE рассказывает, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Реклама
Читайте также:

Прореживание кроны и подкормка

Чтобы дерево выдерживало сильные морозы, ему нужно накопить максимум питательных веществ. Для этого летом и осенью стоит убрать лишние ветви и завязь, чтобы уменьшить нагрузку. Питание смещают на фосфорно-калийные удобрения, добавляя золу и обрабатывая крону железным купоросом для укрепления тканей.

Важность правильного полива и закалки штамба

Плодовые деревья нуждаются в активном увлажнении трижды за сезон: ранней весной, во время завязывания плодов и поздней осенью. В теплое время стоит освободить корневую шейку от мульчи, сорняков и избыточного грунта, чтобы она лучше развивалась и легче переносила зиму.

Мульчирование и побелка

Перед зимой важно замульчировать корневую зону, чтобы защитить ее от промерзания и сохранить влагу. Штамб белят от корневой шейки до основных ветвей, добавляя в раствор медный купорос и казеиновый клей — это предотвращает солнечные ожоги и морозные трещины.

Как повысить морозостойкость нежных сортов

Для теплолюбивых культур эффективны прививки:

  • вплетение черенка теплолюбивого сорта в крону морозостойкого дерева — так дерево выдерживает до -35...-38°C;
  • двойная прививка на зимостойкий подвой, что повышает морозостойкость всего дерева.

Такие методы позволяют выращивать даже прихотливые сорта в холодном климате и сохранить сад в отличном состоянии.

Мы уже писали о том, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.

Ранее объясняли то, когда срывать листья алоэ и как правильно его хранить.

Подробнее рассказывали о том, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.

деревья морозы огород сад защита
Лариса Мусиенко - Редактор
Автор:
Лариса Мусиенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации