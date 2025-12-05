Как повысить морозостойкость плодовых деревьев - 6 действий для защиты сада зимой

Деревья в заснеженном саду. Фото: Pixabay

Морозы могут повреждать как нежные, так и традиционные сорта плодовых деревьев, но правильная подготовка помогает сохранить сад без потерь. Важно вовремя укрепить дерево и защитить его корни и крону.

Новини.LIVE рассказывает, как повысить морозостойкость плодовых культур.

Реклама

Читайте также:

Прореживание кроны и подкормка

Чтобы дерево выдерживало сильные морозы, ему нужно накопить максимум питательных веществ. Для этого летом и осенью стоит убрать лишние ветви и завязь, чтобы уменьшить нагрузку. Питание смещают на фосфорно-калийные удобрения, добавляя золу и обрабатывая крону железным купоросом для укрепления тканей.

Важность правильного полива и закалки штамба

Плодовые деревья нуждаются в активном увлажнении трижды за сезон: ранней весной, во время завязывания плодов и поздней осенью. В теплое время стоит освободить корневую шейку от мульчи, сорняков и избыточного грунта, чтобы она лучше развивалась и легче переносила зиму.

Мульчирование и побелка

Перед зимой важно замульчировать корневую зону, чтобы защитить ее от промерзания и сохранить влагу. Штамб белят от корневой шейки до основных ветвей, добавляя в раствор медный купорос и казеиновый клей — это предотвращает солнечные ожоги и морозные трещины.

Как повысить морозостойкость нежных сортов

Для теплолюбивых культур эффективны прививки:

вплетение черенка теплолюбивого сорта в крону морозостойкого дерева — так дерево выдерживает до -35...-38°C;

двойная прививка на зимостойкий подвой, что повышает морозостойкость всего дерева.

Такие методы позволяют выращивать даже прихотливые сорта в холодном климате и сохранить сад в отличном состоянии.

Мы уже писали о том, когда зимняя посадка допустима и как правильно высаживать луковицы.

Ранее объясняли то, когда срывать листья алоэ и как правильно его хранить.

Подробнее рассказывали о том, при каких условиях зимняя обрезка безопасна и когда она поможет получить лучший урожай.